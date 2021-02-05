О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителем Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополитом Нифоном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителя Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополита Филиппопольского Нифона.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Ливане. Особое внимание было уделено вопросам российского содействия этим странам в борьбе с распространением COVID-19.