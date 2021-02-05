О телеконференции спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 февраля по предварительной договоренности состоялась телеконференция спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию: от России - Спецпредставитель Министра иностранных дел по БВУ В.К.Сафронков, от США - заместитель заместителя Госсекретаря США Х.Амр, от Европейского союза - спецпредставитель по БВУ С.Терстал, от ООН - Специальный координатор по Ближнему Востоку Т.Веннесланд.

С российской стороны была акцентирована важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета» в целях урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. При этом подчеркивалась недопустимость односторонних шагов, будь то подстрекательство к насилию или расширение поселенческой активности, включая снос палестинских построек на Западном берегу р. Иордан.

Участники условились проводить свои встречи в формате «квартета» на регулярной основе.