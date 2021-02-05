К российско-американскому диалогу по ближневосточному урегулированию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 февраля состоялся телефонный разговор Спецпредставителя Министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию (БВУ) В.К.Сафронкова с заместителем заместителя Госсекретаря США Х.Амром, курирующим в Госдепартаменте проблематику БВУ.

В ходе беседы были обсуждены перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона на треке палестино-израильского урегулирования, в том числе в формате ближневосточного «квартета» международных посредников. С российской стороны приветствовалась готовность США возобновить свое полноценное участие в работе «квартета», а также прозвучало высказывание в пользу активизации двустороннего диалога по проблематике БВУ.

В целом, был констатирован обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке.