О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем Прогрессивно-социалистической партии Ливана В.Джумблатом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 февраля состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливанской Республике и вокруг нее с упором на необходимость скорейшего формирования нового ливанского правительства во главе с С.Харири, которому Президент Ливана М.Аун поручил эту задачу, способного эффективно решать стоящие перед страной острые социально-экономические проблемы.

С российской стороны был подтвержден настрой на поддержание и впредь активных контактов со всем спектром ливанских общественно-политических сил в рамках содействия межливанскому консенсусу на принципах укрепления единства и суверенитета Ливана.