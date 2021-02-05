О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Премьер-министром Ливана, лидером движения «Мустакбаль» С.Харири

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 февраля по инициативе ливанской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Премьер-министром Ливанской Республики, лидером движения «Мустакбаль» Саадом Харири.

В ходе беседы были обсуждены задачи разрешения социально-экономического кризиса в Ливанской Республике с упором на необходимость скорейшего формирования нового эффективного правительства страны во главе с С.Харири, получившего большинство голосов в ливанском парламенте и соответствующий мандат от Президента Ливана М.Ауна.

Была рассмотрена также возможность оказания российской стороной содействия Ливану в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая направление в Бейрут партии вакцины «Спутник V».