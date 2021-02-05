О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Государства Катар в Москве Ахмеда Бен Насера Аль Тани, который вручил копии верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы был подтвержден настрой Москвы и Дохи на дальнейшее поступательное развитие многоплановых российско-катарских отношений, включая расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей, а также поддержание плотной внешнеполитической координации по актуальной международной и региональной проблематике.