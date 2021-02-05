О предстоящей встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 февраля в рамках краткого рабочего визита Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна в Российскую Федерацию состоится его встреча с Министром иностранных дел С.В.Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Будут сверены планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.