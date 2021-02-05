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15.02.2113:47

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Габонской Республики в Москве Ж.-Р.Мамиакой

265-15-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Габонской Республики в Москве Жоан-Роз Мамиаку по ее просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-габонских отношений с акцентом на практические шаги по активизации взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях. При этом затрагивалась возможность оказания Россией содействия габонской стороне в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе поставки в Габон вакцины «Спутник V».

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