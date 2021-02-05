О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Генеральным директором Совета Европы по правам человека Х.Якумопулосом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял в Москве Генерального директора Совета Европы по правам человека Х.Якумопулоса.

Обсуждались возможности взаимодействия Россия – Совет Европы на пространстве СНГ. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Закавказье, включая Нагорный Карабах.