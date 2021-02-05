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15.02.2113:13
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Генеральным директором Совета Европы по правам человека Х.Якумопулосом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял в Москве Генерального директора Совета Европы по правам человека Х.Якумопулоса.
Обсуждались возможности взаимодействия Россия – Совет Европы на пространстве СНГ. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Закавказье, включая Нагорный Карабах.