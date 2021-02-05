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Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Финляндии П.Хаависто, Санкт-Петербург, 15 февраля 2021 года
Уважаемый г-н Министр,
Дорогой Пекка,
Коллеги,
Рады Вас приветствовать в Санкт-Петербурге, городе, который известен не только как жемчужина архитектуры, историческая столица Российской Федерации, но и как близкий друг Финляндии.
Мы общались в марте 2020 года в столице Финляндии, и с тех пор, конечно, события в мире набрали достаточно серьезный и не вполне предсказуемый темп. Поэтому сверка часов весьма своевременна.
Отрадно, что несмотря на ограничения, вызванные пандемией, наше общение не прерывалось. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Финляндии С.Ниинистё в прошлом году 5 раз общались по телефону и совсем недавно, в конце января, у них состоялся очередной телефонный разговор, посвященный всему комплексу наших насыщенных двусторонних связей.
Ожидаем конкретных, полезных переговоров о том, как нам продвигать двусторонние отношения во всех областях ну и, конечно, обменяемся мнениями о положении дел на международной арене.
Добро пожаловать.