О предстоящем рабочем визите в Россию Министра иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Р.Дюссэ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 февраля по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Санкт-Петербург с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Робер Дюссэ.

Российско-тоголезский политический диалог основывается на близости восприятия происходящих в мире процессов, созвучности подходов к актуальным проблемам современности, включая формирование полицентричной модели мироустройства и обеспечение центральной роли ООН в международных делах. Москва и Ломе конструктивно взаимодействуют в ООН, в рамках других многосторонних форумов.

В ходе переговоров С.В.Лавров и Р.Дюссэ обсудят ключевые темы региональной повестки дня с акцентом на консолидацию усилий по противодействию террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе, борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, а также распространению новой коронавирусной инфекции.

Значительное внимание будет уделено приоритетным вопросам двусторонней повестки дня, включая дальнейшее углубление политического диалога и укрепление гуманитарного взаимодействия.

Особое место займет тематика расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. По данным ФТС России, двусторонний товарооборот за январь-октябрь 2020 г. составил 204,3 млн долларов США (в 2019 году – 400 млн долл. США). Основными статьями российского экспорта являются минеральное сырье, топливо и нефтепродукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Тоголезцы выражают заинтересованность в привлечении российских компаний к разведке и освоению своих минеральных ресурсов, модернизации национальной инфраструктуры.

Традиционно важным направлением является подготовка тоголезских профессиональных кадров в российских высших учебных заведениях. К настоящему времени в России образование получили более 900 граждан Тоголезской Республики.

По итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран планируется подписание соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Тоголезской Республики о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также совместного заявления о неразмещении первыми оружия в космосе.

Рассчитываем, что предстоящий визит в Россию Министра иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию плодотворного многопланового двустороннего сотрудничества.