О российско-казахстанских межмидовских консультациях по вопросам сотрудничества на пространстве СНГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 февраля в Москве состоялись российско-казахстанские межмидовские консультации по вопросам многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ и актуальным международным темам, в которых приняли участие заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкин и заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан М.З.Сыздыков.

В ходе консультаций был обсужден широкий круг актуальных тем, касающихся взаимодействия в рамках СНГ и сотрудничества на площадке ОДКБ, затронуты некоторые аспекты повестки дня ЕАЭС. Отмечена важность продолжения выработки сторонами общих подходов в рамках этих и других международных организаций.