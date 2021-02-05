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О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Финляндии П.Хаависто
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 февраля Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетит Российскую Федерацию по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова. Переговоры глав внешнеполитических ведомств состоятся в Санкт-Петербурге.
В ходе предстоящей встречи планируется обсудить вопросы российско-финляндских отношений, включая график предстоящих политических контактов и проблематику взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, повестку дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на Севере Европы, в т.ч. стартующего с мая с.г. двухгодичного председательства России в Арктическом совете, а также обменяться мнениями по актуальным международным темам.
В прошлый раз переговоры С.В.Лаврова и П.Хаависто состоялись 3 марта 2020 г. в Хельсинки, 12 августа 2020 г. они провели телефонный разговор. В декабре 2020 г. главы внешнеполитических ведомств обменялись посланиями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Финляндией.
Несмотря на вызванные пандемией ограничения контактов и пересечения границы, отношения добрососедства с Финляндией продолжают развиваться. Традиционной их основой является активный и насыщенный политический диалог. Президенты России и Финляндии В.В.Путин и С.Ниинистё провели беседы по телефону 16 марта, 27 мая, 21 августа и 30 декабря 2020 г., а также 21 января 2021 г.
28 февраля 2020 г. состоялся телефонный разговор глав правительств России и Финляндии М.В.Мишустина и С.Марин.
Развивается межпарламентский диалог. 2-3 марта 2020 г. состоялся визит в Москву Председателя Парламента Финляндии М.Ванханена (с 9 июня 2020 г. – Министр финансов Финляндии). Были организованы его переговоры с Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко и Председателем Государственной Думы В.В.Володиным.
В онлайн-режиме поддерживаются контакты по линии отраслевых министерств и ведомств. В 2020 г. и начале с.г. были организованы переговоры руководства Минпромторга России, Минцифры России, Минтранса России и Росводресурсов в формате видеоконференцсвязи.
Российско-финляндское сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и многоплановый характер, опирается на прочные торгово-экономические связи, совместную работу по обеспечению функционирования государственной границы между двумя странами, динамичное межрегиональное и приграничное сотрудничество, прямые контакты между людьми.
В соответствии с договоренностью президентов В.В.Путина и С.Ниинистё создан и функционирует двусторонний канал связи по линии дипмиссий для координации действий полномочных служб по борьбе с распространением COVID-19, а также для решения практических вопросов, возникающих на российско-финляндском участке госграницы в силу введенных ограничений на ее пересечение. По оценкам российской и финляндской сторон, такая работа налажена на хорошем уровне.
В связи со стагнацией мировой экономики на фоне пандемии за первые одиннадцать месяцев 2020 г. российско-финляндский товарооборот сократился на 28,5%, составив 8,9 млрд долларов США, из них российский экспорт – 6,3 млрд долл. США (минус 32%), импорт – 2,6 млрд долл. США (минус 19%).
Важная роль в координации двустороннего взаимодействия в сфере торговли принадлежит Российско-Финляндской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сопредседатели МПК – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантуров и Министр внешней торговли Финляндии В.Скиннари. В 2020 г. они провели видеоконференции 2 апреля и 14 июля. Ведется подготовка очередной сессии Межправкомиссии, дата и место ее проведения будут определены позднее.
На российском рынке работает около 900 финляндских фирм. Прямо или косвенно вовлечены в торговлю с Россией около 7 тыс. компаний Финляндии.
Наиболее значимым российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС «Ханхикиви-1» на северо-западе страны с участием Госкорпорации «Росатом» на основе российских технологий. В настоящее время идет процесс получения строительной лицензии.
Крупнейший финляндский инвестор в российскую экономику – энергетический концерн «Фортум», общий объем инвестиций оценивается в 5 млрд евро. География присутствия этой компании в России постоянно расширяется. «Фортум» владеет энергомощностями в Челябинской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо этого в сотрудничестве с Госкорпорацией «Роснано» и РФПИ концерн участвует в строительстве ветряных электростанций и солнечных электростанций в Приволжском, Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах.
Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества насчитывает в настоящее время порядка 90 межгосударственных и межправительственных документов. В 2020 г. вступило в силу межправительственное соглашение об упрощенных правилах въезда, пребывания и выезда для членов экипажей воздушных судов, позволяющее этой категории граждан въезжать на территорию России и Финляндии без виз.
Между Россией и Финляндией налажено плотное культурно-гуманитарное сотрудничество. Ежегодно с 2000 г. проводится Российско-Финляндский Культурный форум. 1 октября 2020 г. он состоялся в онлайн-формате, его участникам традиционно были направлены приветствия от имени президентов. В работе форума приняло участие 140 российских организаций, по его итогам было образовано порядка 180 партнерских проектных пар.
Обычно российско-финляндскую границу в год пересекает порядка 9 млн человек (по итогам 2019 г. – 9,5 млн). В 2020 г. количество взаимных пересечений границы составило чуть менее 2 млн человек.
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации с 28 января с.г. восстановлено авиасообщение с Финляндией (выполняются два авиарейса в неделю по маршруту Москва – Хельсинки и два – по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки). Международный автомобильный пункт пропуска «Вяртсиля-Ниирала» на участке двусторонней границы в Республике Карелия внесен в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане смогут въезжать в Россию по электронной визе.
Ограничение на въезд российских граждан в Финляндию с туристическими или развлекательными целями продлено до 25 февраля с.г.
В соответствии с программой Правительства «Финляндия является не принадлежащей к военным союзам страной, которая сохраняет возможность обратиться с просьбой о членстве в НАТО и продолжает сотрудничество с НАТО по широкому кругу вопросов». При этом Финляндия входит в число приоритетных партнеров Североатлантического альянса. По данным социологических опросов, «за» вступление Финляндии в НАТО высказывается около 20% населения страны, «против» – порядка половины. Эти показатели остаются стабильными уже более десяти лет.
В России политику военного неприсоединения Финляндии рассматривают как важный фактор сохранения стабильности и обеспечения безопасности на Севере Европы.
Россия и Финляндия конструктивно взаимодействуют на площадке ООН, в других международных структурах, а также в региональных форматах на Севере Европы и в Арктике, таких как Арктический совет, «Северное измерение», Совет Баренцева/Евроарктического региона и Совет государств Балтийского моря.