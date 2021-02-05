О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова со Специальным представителем Президента США по вопросам климата Дж.Керри

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со Специальным представителем Президента США по вопросам климата Дж.Керри.

В ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с реализацией Парижского соглашения по климату.

С.В.Лавров приветствовал настрой новой Администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования. Было подчеркнуто, что Россия как один из лидеров данного процесса открыта для честного и взаимоуважительного диалога в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

Министр и Спецпредставитель условились налаживать контакты между компетентными структурами России и США в связи с предстоящей серией важных мероприятий по подготовке к 26 сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Глазго.

В целом с обеих сторон была подчеркнута необходимость налаживания максимально широкого международного сотрудничества по этой проблематике с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех без исключения стран.

Принимая во внимание председательство Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. собеседники договорились развивать взаимодействие и в этом формате с учетом значимости климатических вопросов в арктической повестке дня.