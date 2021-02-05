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13.02.2120:27

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова со Специальным представителем Президента США по вопросам климата Дж.Керри

260-13-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

13 февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со Специальным представителем Президента США по вопросам климата Дж.Керри.

В ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с реализацией Парижского соглашения по климату.

С.В.Лавров приветствовал настрой новой Администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования. Было подчеркнуто, что Россия как один из лидеров данного процесса открыта для честного и взаимоуважительного диалога в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

Министр и Спецпредставитель условились налаживать контакты между компетентными структурами России и США в связи с предстоящей серией важных мероприятий по подготовке к 26 сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Глазго.

В целом с обеих сторон была подчеркнута необходимость налаживания максимально широкого международного сотрудничества по этой проблематике с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех без исключения стран.

Принимая во внимание председательство Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. собеседники договорились развивать взаимодействие и в этом формате с учетом значимости климатических вопросов в арктической повестке дня.

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