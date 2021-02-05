О рабочей поездке спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова в Буркина-Фасо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 февраля находящийся с рабочей поездкой в Уагадугу специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов был принят Президентом Буркина-Фасо Р.Каборе, а также провел консультации с Министром иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам буркинийцев за рубежом А.Барри.

В ходе состоявшихся бесед был подтвержден настрой Москвы и Уагадугу на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-буркинийских отношений, включая углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. При этом было констатировано наличие существенного потенциала для активизации делового партнерства через реализацию совместных перспективных проектов в сферах разработки минеральных ресурсов, энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

При обмене мнениями по ряду ключевых международных и африканских тем с упором на проблематику противодействия терроризму и экстремизму в Сахаро-Сахельском регионе была отмечена неизменная нацеленность России и Буркина-Фасо на эффективное взаимодействие в рамках ООН и на других многосторонних площадках.

Были предметно обсуждены вопросы выполнения решений первого саммита Россия-Африка, прошедшего в октябре 2019 г. в Сочи, а также некоторые организационные и содержательные аспекты подготовки очередной российско-африканской встречи на высшем уровне, запланированной на 2022 год в одной из стран Африки.