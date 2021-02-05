Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой к шестой годовщине «Комплекса мер» по урегулированию конфликта на востоке Украины

Сегодня, 12 февраля, исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей. «Комплекс мер» был одобрен Советом Безопасности ООН и стал частью международного права. Согласно его положениям, уже к концу 2015 года в Донбассе должен был воцариться мир и начата работа по социально-экономическому восстановлению региона.

К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности. В итоге на востоке Украины по сей день продолжаются обстрелы жилых районов украинской армией, сохраняется торгово-экономическая и транспортная блокада, буксует обмен удерживаемых лиц, не решены вопросы амнистии и особого статуса. Донбасс, который должен был бы вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется.

В отличие от Киева в течение шести лет Донецк и Луганск строго придерживаются буквы и духа «Комплекса мер», идут на компромиссы ради его выполнения. В их числе - «формула Штайнмайера» с поэтапным вступлением в силу закона об особом статусе Донбасса, решение о разведении сил сторон на отдельных участках линии соприкосновения, а не на всей ее протяженности. С большим трудом в июле 2020 года удалось уговорить Украину принять дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, которые, к сожалению, сегодня продолжают нарушаться украинскими военными.

Как сопосредник мирного процесса Россия вместе с ОБСЕ в рамках Контактной группы способствует сближению позиций Киева, Донецка и Луганска в целях выполнения «Комплекса мер». Мы активно работаем с Германией, Францией и Украиной в «нормандском формате», который в качестве контрольного механизма следит за его реализацией и вырабатывает предложения и рекомендации для Контактной группы.

Вынуждены констатировать, что нежелание Киева выполнять «Комплекс мер» все меньше скрывается даже на уровне украинского руководства. Президент В.Зеленский не раз утверждал, что Минские соглашения нужны «не для урегулирования конфликта, а для сохранения санкций против России». Первый вице-премьер А.Резников заявлял, что их «исполнить невозможно, и они нуждаются в модернизации». Глава украинской делегации в Контактной группе Л.Кравчук и вовсе говорил, что «Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта».

Одновременно Киев принимает законы, которые еще больше отдаляют возвращение Донбасса в правовое поле Украины, прямо нарушая минский «Комплекс мер». За последние шесть лет в стране появились нормы, которые нарушают законные права граждан говорить на родном языке. На Украине зачищается информационное поле, проводится дискриминационная реформа системы образования, а также политика повсеместной героизации пособников нацистов. Недавнее закрытие сразу трех оппозиционных телеканалов вызвало бурю общественного недовольства. За гранью здравого смысла находится законопроект, предусматривающий интернирование украинцев, имеющих российское гражданство. Напомним, что из-за украинской блокады в Донбассе каждый год увеличивается число людей, которые не имеют физической возможности получить украинские документы и вынуждены становиться обладателями российских паспортов.

Вызывает сожаление, что действия Киева не находят должной реакции наших западных партнеров, включая ОБСЕ, Германию и Францию как сопосредников в Контактной группе и «нормандском формате».

Сегодня как никогда востребован мощный импульс работе по реализации «Комплекса мер». В канун его шестилетней годовщины Россия внесла в ОБСЕ проект заявления в поддержку этого документа и резолюции 2202 СБ ООН, которой он был одобрен. Мы предложили государствам-участникам ОБСЕ переподтвердить его безальтернативный характер как основы урегулирования и призвать к безотлагательному выполнению его положений во всей их полноте и последовательности.

Рассчитываем, что российская инициатива будет поддержана, а стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск – проявят ответственность и политическую волю к достижению всеобъемлющего урегулирования. Только полное, добросовестное и последовательное выполнение всех шагов, прописанных в «Комплексе мер», способно положить конец затянувшемуся внутриукраинскому конфликту и обеспечить мирное и стабильное развитие этого региона в интересах его жителей и всех граждан Украины.