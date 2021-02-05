О проведении сто пятого заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 - 12 февраля 2021 года в Москве состоялось сто пятое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.

Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее отдельных участках.

Переговоры прошли в традиционной для отношений между Россией и Казахстаном дружественной и конструктивной атмосфере.

Следующее заседание Комиссии состоится в марте 2021 года на территории Республики Казахстан.