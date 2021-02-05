О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с новым Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном.

С.В.Лавров поздравил Чон Ый Ёна с назначением на ответственный пост и выразил надежду на продолжение конструктивного и содержательного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-корейской повестки дня, включая график политических контактов на 2021 год.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие всего комплекса двусторонних связей, расширение практического сотрудничества, а также активизацию контактов в культурно-гуманитарной сфере с акцентом на проведение мероприятий, запланированных в рамках Года взаимных обменов между Россией и РК.

Отмечена необходимость скоординированных усилий всех вовлеченных стран в интересах политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова.