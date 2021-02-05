Новости

12.02.2114:21

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

254-12-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

12 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем.

В ходе беседы рассматривалась ситуация в Ливии, в том числе в свете итогов работы Форума ливийского политического диалога, проводившегося под эгидой ООН.

С российской стороны была вновь акцентирована безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса в рамках инклюзивного процесса, предполагающего участие всех ведущих сил страны. Подтвержден настрой на тесное взаимодействие с ооновским посредничеством, призванным сыграть важную координирующую роль.

Дополнительные материалы

Фотографии

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность