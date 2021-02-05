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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
12 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем.
В ходе беседы рассматривалась ситуация в Ливии, в том числе в свете итогов работы Форума ливийского политического диалога, проводившегося под эгидой ООН.
С российской стороны была вновь акцентирована безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса в рамках инклюзивного процесса, предполагающего участие всех ведущих сил страны. Подтвержден настрой на тесное взаимодействие с ооновским посредничеством, призванным сыграть важную координирующую роль.