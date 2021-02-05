Фрагмент интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова для Youtube-канала «Соловьев Live», Москва, 12 февраля 2021 года

В.Р.Соловьев: Мы идем к разрыву с Евросоюзом?

С.В.Лавров: Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте МИД России 12 февраля 2021 года в 12.00 (мск).