Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с прошедшим в Каире очередным раундом межпалестинских консультаций

8-10 февраля в Каире под эгидой Президента Арабской Республики Египет А.Сиси прошел очередной раунд консультаций между представителями руководства 14 палестинских движений, по итогам которого было принято совместное заявление. Документ посвящен согласованию механизмов проведения в мае-августе с.г. поэтапных выборов, нацеленных на восстановление единства ведущих палестинских политсил.

Подтверждаем принципиальную позицию Российской Федерации в поддержку скорейшего преодоления раскола в рядах палестинцев. Считаем это важным условием возобновления прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса, достижения комплексного, долгосрочного ближневосточного урегулирования, а также для выправления социально-экономической ситуации на Западном берегу р.Иордан и в секторе Газа.

Позитивно оцениваем роль Египта в организации и сопровождении подобных контактов. В свою очередь намерены и далее содействовать процессу объединения ФАТХ, ХАМАС, а также других палестинских движений на политической платформе Организации освобождения Палестины, в том числе посредством проведения их очередной встречи в Москве.