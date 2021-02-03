Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с 46-й сессией Совета ООН по правам человека

С 22 февраля по 23 марта с.г. в Женеве состоится 46-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ). Из-за ограничений, связанных с COVID-19, значительная часть её мероприятий пройдет в онлайн формате.

Работа сессии начнется с сегмента высокого уровня, в ходе которого запланирована видеотрансляция выступления Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова.

Одной из центральных тем обсуждения станет ситуация, вызванная пандемией коронавируса и ее негативным влиянием на осуществление прав человека. Будет рассмотрен широкий спектр вопросов международной правозащитной повестки дня. В их числе - соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток, обеспечение свободы вероисповедания, культурных прав, борьба с дискриминацией меньшинств, защита прав детей, в том числе в ситуациях вооружённого конфликта, обеспечение социально-экономических прав, поощрение и защита прав инвалидов, а также другие тематические сюжеты.

Наряду с этим состоится рассмотрение ситуации с правами человека в Сирии, на Украине, в Белоруссии, Бурунди, Венесуэле, ДРК, КНДР, Иране, Йемене, Мьянме, Мали, Никарагуа, ЦАР, Шри-Ланке, Эритрее, Южном Судане и на оккупированных палестинских территориях.

В этом году Россия вновь участвует в работе Совета ООН по правам человека в качестве его полноправного члена. Намерены активно использовать наши полномочия в СПЧ в целях укрепления потенциала и авторитета Совета, преодоления конфронтации и продвижения объединительной повестки дня, что особенно важно для международного сообщества в нынешних непростых условиях.