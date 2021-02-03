Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 11 февраля 2021 года

Из ответов на вопросы :

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Р.Дюссэ

На прошлом брифинге (4 февраля с.г.) мы анонсировали предстоящие 15 февраля переговоры главы российского внешнеполитического ведомства С.В.Лаврова с его финским коллегой П.Хаависто. В ходе запланированной в Санкт-Петербурге встречи глав внешнеполитических ведомств будет рассматриваться широкий спектр вопросов и аспектов двусторонней и международной повестки.

* * *

16 февраля в Санкт-Петербурге с рабочим визитом будет находиться Министр иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Р.Дюссэ. В ходе переговоров с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым стороны обсудят перспективы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных двусторонних отношений с акцентом на укрепление политического диалога и расширение торгово-экономических связей.

Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальной африканской проблематике с акцентом на консолидацию усилий по противодействию террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе, борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, а также по распространению новой коронавирусной инфекции.

Рассчитываем, что визит главы внешнеполитического ведомства Того Р.Дюссэ будет способствовать активизации всего комплекса связей между нашими странами в различных сферах.

«На полях» переговоров планируется подписание соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Тоголезской Республики о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также совместного заявления о неразмещении первыми оружия в космосе.

Назад к оглавлению

О нарушении высланными иностранными дипломатами и консульскими должностными лицами норм дипломатического и консульского права

Последние недели были отмечены рядом дипломатических скандалов, в том числе неприглядной ролью дипломатов нескольких государств, уличенных в прямом вмешательстве в дела нашего государства, действиях, несовместимых с деятельностью дипломатов и идущих в разрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Поэтому они были высланы. В этой связи хотела бы рассказать об исторической и правовой подоплеке данного сюжета.

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. (пункт 1 статьи 41) и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. (пункт 1 статьи 55), как и абсолютное большинство двусторонних консульских конвенций, включая Консульскую конвенцию между СССР и Швецией 1967 г. (статья 27) и Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Республикой Польша 1992 г. (статья 29), содержат положение о том, что все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны, без ущерба для их привилегий и иммунитетов, уважать законы и правила государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела этого государства. Упомянула Швецию и Польшу не потому, что таких конвенций у нас только две, а потому, что речь идет о дипломатах из эти двух стран и ФРГ.

В комментарии Комиссии международного права ООН к проектам статей, которые легли в основу Венской конвенции 1961 г., «участие в политических кампаниях» приведено в качестве наиболее яркого примера вмешательства во внутренние дела, нарушающего нормы дипломатического права.

Публичные акции, имевшие место 23 и 30 января с.г. в Москве и Санкт-Петербурге, не были согласованы с органами исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации, как того требует Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. Более того, организаторы этих акций публично и сознательно заявляли о том, что даже не собираются их согласовывать. Они говорили о том, что теперь это их тактика, и они делают это осознанно и намеренно. Соответственно, их участники, в том числе иностранные дипломаты и консульские должностные лица, прекрасно понимали, что идут на нарушение законов государства пребывания.

Был нарушен и запрет на проведение публичных мероприятий, временно введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Указ Президента Российской Федерации № 316 от 11 мая 2020 г. «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» дает полномочия по введению особого порядка на этот счет высшим должностным лицам субъектов Федерации. Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 5 марта 2020 г. запретил проведение на территории Москвы публичных и иных массовых мероприятий. Зарубежным дипломатам прекрасно известно об этом.

Таким образом, участие сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши и Посольства ФРГ в прошедших 23 и 30 января акциях представляет собой не только вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, но и заведомое, сознательное неуважение законов и правил государства пребывания. Надеемся, что озвученная мной часть мотивации для принятия решения будет доведена до широкой западной аудитории теми средствами массовой информации на Западе, которые следят и активно комментируют этот сюжет.

Представители Польши и Швеции в качестве оправдания выдвигали аргумент о том, что их консульские должностные лица якобы действовали во исполнение возложенных на них служебных обязанностей. Участие в политических кампаниях в государстве пребывания не входит в число функций консульских должностных лиц (и дипломатических сотрудников), очерченных в применимых международных соглашениях. Выполнение иных функций возможно только если они не противоречат этим договоренностям, а также законодательству государства пребывания. В рассматриваемом случае имеет место прямое и явное противоречие и тому, и другому.

Эта позиция доведена до сведения Берлина, Стокгольма и Варшавы.

Назад к оглавлению

О заявлениях официальных представителей США и международных правозащитных организаций о нарушении прав на свободу слова и собраний в Российской Федерации

Международное информационное пространство захлестнули неприемлемые по тону и содержанию высказывания должностных лиц США и других западных стран, а также некоторых представителей международных организаций, претендующих на статус правозащитных, относительно нарушений, якобы имеющих место в Российской Федерации, в части соблюдения права граждан на свободу собраний и мирный протест.

Я только что рассказала, какими правилами, нормами, законами постоянного и временного характера руководствуется наша страна в данный момент при проведении массовых мероприятий.

О том, как это преподносилось в западном мейнстриме. Речь идет, как вы догадались, о несогласованных митингах и их организаторах, которых на Западе пытаются представить как лидеров т.н. «несистемной» российской оппозиции. На самом деле, и мы, и наши западные партнеры прекрасно знаем квалификацию, которой удостоены подобные представители. Это агенты влияния. Кто только не высказывался в их защиту. В числе отметившихся – и Госсекретарь США Э.Блинкен, и официальный представитель Госдепартамента Н.Прайс, и спикер «Хьюман Райтс Уотч» Х.Уильямсон, десятки других неправительственных организаций и СМИ коллективного Запада, многие из которых зачастую живут на деньги, выделяемые Госдепом или опосредованно через другие аффилированные с ним структуры.

Очевидно, что осуществляется масштабная антироссийская провокация с иллюзорной целью раскачать, дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Эти попытки обречены на провал. Думаю, западные партнеры об этом догадываются, поэтому злятся еще больше.

Вызывает удивление и возмущение то, что инициаторы и исполнители данной информационной кампании, нацеленной против нашей страны все чаще используют незаконные методы. Не только методы «на грани», которые можно квалифицировать по-разному, а незаконные. О некоторых из них я уже сказала, раскрывая предыдущую тему. Кроме этого есть и другие аспекты. Они пытаются вовлечь в свои игрища несовершеннолетних подростков, используя их в качестве «живого щита» либо целевой аудитории для своих информационных атак, в ходе проведения незаконных манифестаций в российских городах. Это недопустимо. Подобное вмешательство в наши внутренние дела будет пресекаться.

Назад к оглавлению

О двойных стандартах в западных подходах к свободе СМИ

Неоднократно говорили о том, что не только наша страна становится объектом вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Приводили различные примеры. Вот еще один. Пусть он не самый яркий и рельефный, но при этом не менее репрезентативный.

Читаю новости: «США глубоко обеспокоены в связи с тем, что оппозиционная венгерская радиостанция прекращает свое существование. Об этом говорится в распространенном вчера письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Н.Прайса».

Повторю, это маленький, но очень яркий пример. Думаю, что Венгрия на основе своего законодательства сама разберется, как им жить, в том числе на информационном направлении.

Самое интересное, что Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель, не так давно посетивший Российскую Федерацию с визитом, говорил об этом же на своей пресс-конференции, когда ему был задан вопрос, на каком основании в целом ряде стран ЕС закрываются, в частности, русскоязычные СМИ. Он сказал, что надеется и верит в то, что на основе законодательства собственных стран и с уважением к международным нормам, обязательным для этих государств, эти вопросы найдут свое справедливое разрешение. Мне кажется, к Венгрии это тоже должно относиться.

Есть еще один аспект. Хотела бы напомнить, что именно Госдепартамент США и его структуры в виде американских посольств приветствовали закрытие трех телевизионных каналов на Украине. Хотелось бы понять, в чем разница. Почему в одной стране закрытие какого-либо СМИ порицается, а закрытие других СМИ в другой стране, наоборот, приветствуется? Ответ мы хорошо знаем.

Назад к оглавлению

О цензуре социальных сетей во Франции

Как мы неоднократно говорили, остро стоит проблема нарушения принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями. Вновь обращаю внимание на заявление, сделанное Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о двойных стандартах, неприкрытой предвзятости, отсутствии цивилизованного правового регулирования, злоупотреблении существующими до сих пор нормами.

Помимо ярких, очевидных примеров, как в случае с блокировкой аккаунтов бывшего Президента США Д.Трампа, есть и менее заметные, но от этого не менее острые случаи. Вот пример подавления свободы слова в социальных сетях в Европе, в частности, во Франции (речь идет об американских интернет-платформах). В конце декабря 2020 г. по совершенно надуманному поводу и, по сути, за высказывание своего мнения был заблокирован «Твиттер» французского сенатора С.Мерана. Не единственный случай. Аккаунт интернет-издания «Бульвар Вольтер» постигла та же участь за размещение в качестве логотипа фрагмента знаменитой картины Э.Делакруа «Свобода, ведущая народ». Это анекдотичный случай. Это символ Франции, картина, известная не только французам, но символизирующая эту страну для многих государств и народов. «Твиттер» расценил ее как «нарушение правил в части, касающейся сцен насилия и контента, предназначенного для взрослых».

Недоумение вызывает тот факт, что столь абсурдные, не поддающиеся пониманию случаи не вызывают ровным счетом никакой реакции ни у официального Парижа, ни у центральных французских СМИ, которые весьма рьяно отстаивают свободу слова в государствах, не являющихся членами элитарного клуба под вывеской «свободного мира». Почему-то американцы молчат на этот счет, Госдеп США не сделал письменного заявления. Мы ждем. Может быть, все-таки надумают. Видимо, когда речь идет о цензуре со стороны американских интернет-платформ, то можно и поступиться принципами.

Вновь повторяем, что практика «цифрового диктата», цензурирования и тем более использования социальных сетей в качестве инструмента вмешательства в дела суверенных государств недопустима в принципе, независимо от страновой принадлежности соответствующих платформ. Напоминаем, что обеспечение свободы слова является обязанностью любого правового демократического государства. Принимающиеся решения должны иметь под собой законную основу, не должны становиться заложниками политических взглядов какой-то группы лиц. Это, кстати, закреплено во Всеобщей декларации прав человека, на которую так любят ссылаться западные партнеры, в том числе в странах Евросоюза, сам Париж.

В этой связи хотели бы отметить, что российские СМИ давно привыкли к тому, что их деятельность за рубежом подвергается цензуре, и успешно адаптировались к таким непростым условиям работы. Хотя эта адаптация не говорит о том, что мы воспринимаем это как норму.

Назад к оглавлению

О контактах руководства МИД ФРГ с «Координационным советом белорусской оппозиции»

Обратили внимание на сообщения о состоявшихся 28-29 января с.г. в Берлине контактах представителей властей ФРГ с отдельными руководителями организации «Координационный совет белорусской оппозиции». В частности, согласно его публикациям в социальных сетях, а также материалам германского государственного медиахолдинга «Дойче велле», Государственный секретарь МИД ФРГ М.Бергер провел встречу с бывшим белорусским дипломатом П.Латушко, в ходе которой с немецкой стороны была анонсирована инициатива создания некоего международного механизма уголовного преследования лиц, виновных в нарушениях и преступлениях против прав человека в Белоруссии. В этой связи обсуждалась якобы и внутриполитическая ситуация в Республике Беларусь «в контексте отношений с Россией». Примечательно, что в комментариях представителей немецкого внешнеполитического ведомства по поводу упомянутой встречи умалчивается, что подобный вопрос обсуждался.

Антироссийская ориентация части лидеров протестного движения в Республике Беларусь, в том числе ассоциирующих себя с организацией «Координационный совет белорусской оппозиции», открыто пока не афишируется. В этом случае, однако, она выходит наружу.

В Москве также не питают иллюзий относительно позиции официального Берлина применительно к актуальным общественно-политическим процессам в союзной нам стране и российско-белорусским отношениям в их контексте. Практики германской дипломатии на постсоветском пространстве хорошо известны. Поэтому не были удивлены заявлению Федерального министра иностранных дел ФРГ Х.Мааса от 6 февраля с.г. о намерении Правительства ФРГ выделить 21 млн евро на поддержку «демократического» протестного движения в Белоруссии.

Учитывая всё вышеизложенное, хотели бы предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками.

Назад к оглавлению

Об антироссийских публикациях в голландских СМИ

Голландские издания «Трау» и «Де Груне Амстердаммер» выпустили материалы с обвинениями России и Китая якобы в отправке в Королевство шпионов под видом технических экспертов. Была опубликована схема, по которой Москва и Пекин приглашали специалистов, оказывали им визовую поддержку и решали их миграционные вопросы. По данным СМИ, осуществлялась эта т.н. «работа» через голландский бизнес и филиалы российских и китайских организаций на территории Нидерландов.

Таким образом, прибывшие эксперты якобы собирают необходимую информацию, а Россия и Китай наращивают силу в области промышленного и иного шпионажа.

Никаких доказательств как всегда никто не предоставил. Материалы в этих изданиях, скорее всего, заказные и призваны в очередной раз внести дополнительный элемент дезинформации в отношении двух суверенных государств. Возможно, это непосредственно отработка «методичек», распространяемых местными спецслужбами. Это и есть те самые фейки, с которыми вроде бы борется ЕС. Если это так, то «Трау» и «Де Груне Амстердаммер» как раз объекты вашего внимания. Они распространяют фейки, неправду. Если есть хоть какие-то материалы, которые можно использовать как фактологические данные, пожалуйста, предоставьте их.

Назад к оглавлению

О размещении в Норвегии американских бомбардировщиков

Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе Эрланн в районе г. Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков В-1В «Лансер» с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений.

Расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на Крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей. Как известно, недалеко от северонорвежского Тромсё завершается создание порта для обслуживания атомных подводных лодок США. Якобы в целях организации тренировочных мероприятий на севере страны на постоянной основе размещены контингенты морской пехоты Великобритании, Нидерландов и США. Перевод в октябре 2020 г. военного присутствия американских морпехов на норвежской территории с «ротационной» на «периодическую» основу на самом деле позволяет многократно увеличить их численность под предлогом проведения учений. Это лишь несколько примеров.

Вызывают недоумение комментарии Министра обороны Норвегии Ф.Бакке-Йенсена о том, что действия Норвегии якобы имеют «стабилизирующий эффект» и причин для особо острой реакции у Москвы якобы нет. Едва ли можно говорить о «спокойствии», когда у российских границ нарастает напряженность, создается мощнейший плацдарм для ведения боевых действия против нашей страны.

Считаем, что такая активность Осло несет угрозу региональной безопасности, «ставит крест» на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории на постоянной основе иностранных военных баз в мирное время.

Рассчитываем, что Осло будет ответственно выстраивать свою политику на Севере и воздержится от действий, подрывающих общерегиональную стабильность и наносящих ущерб двусторонним отношениям.

Назад к оглавлению

О запрете в Латвии ретрансляции 16 телеканалов

8 февраля с.г. мы прокомментировали объявленный в Латвии запрет на ретрансляцию канала «Россия-РТР», а на днях появились сообщения о принятии очередных рестрикций в латвийском медиапространстве.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации решил с 10 февраля запретить ретрансляцию 16 телеканалов, в том числе «NTV Mir Baltic», «Ren TV Baltic» и др. Заявлено, что эта мера носит временный характер, вызвана якобы желанием медиарегулятора прояснить юридическую принадлежность владельцев этих программ, в том числе уточнить, не находятся ли они под санкциями ЕС. Все юридические тонкости можно было прояснить, не отключая вещание каналов. Мы взрослые люди, все понимаем. Удивляет неприкрытое вранье. Если вы принимаете решения, считаете их обоснованными, будьте добры, объясните ваше поведение партнерам по ЕС. Вы же сидите с ними за одним столом, рассуждая о том, что в отношении России вводить санкции за «нарушение демократических принципов». Не забывайте о себе. Вы еще как нарушаете.

Это хорошо знакомая для прибалтийских реалий формулировка. Они неуклюже пытаются прикрыть информационное противодействие инакомыслию и травлю всего, что связано с русским языком, включая даже такие имеющие чисто культурный, просветительский, гуманитарный контент каналы, как «Киномикс», «Наше новое кино» и «НТВ Сериал».

Все это можно охарактеризовать как продолжение захлестнувшей Латвию кампании антироссийской истерии на фоне отсутствия должного воздействия на Ригу со стороны профильных международных институтов. Еще раз напомним об их обязательстве следить за свободой СМИ и слова в странах, которые входят в эти организации.

Назад к оглавлению

О реакции Израиля на героизацию нацистских преступников в Литве

Обратили внимание на реакцию израильских официальных лиц и общественности, осудивших выступление депутата литовского Сейма В.Ракутиса, который в Международный день памяти жертв Холокоста пытался обелить гитлеровских приспешников, а часть вины за совершенные злодеяния переложить с палачей на их жертв. Конечно, нужно выступать единым фронтом всему международному сообществу при подобных публичных акциях переписывания истории. Отрадно, что на этот раз рассуждения этого, с позволения сказать, профессора о «сотрудничестве» евреев с нацистами получили должную отповедь и со стороны других членов международного сообщества, а также сохранивших остатки здравомыслия политических деятелей в самой Литовской Республике.

Россия продолжит свою принципиальную линию на сохранение исторической памяти, в том числе вместе с нашими единомышленниками. Тема противостояния попыткам пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, героизации нацистов и их пособников, предания забвению преступлений Холокоста, памяти жертв фашизма и подвига освободителей Европы обсуждалась 8 февраля с.г. в ходе телефонного разговора Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Израиля Г.Ашкенази. Была подтверждена обоюдная решимость последовательно отстаивать эти принципы на международных площадках.

Назад к оглавлению

О государственной политике Узбекистана по усилению позиций узбекского языка с учетом принятия Олий Мажлисом законопроекта «О государственном языке Республики Узбекистан»

27 января с.г. в Узбекистане в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О государственном языке Республики Узбекистан».

Отмечаем, что в нем отражены положения о статусе других языков (в республике проживают порядка 100 этносов) и недопустимости дискриминации по языковому признаку.

В Узбекистане мы осуществляем ряд совместных образовательных проектов, направленных на укрепление знания русского языка. По своему распространению и социальной значимости он стоит на втором месте после государственного и является обязательным для изучения в узбекистанских средних школах.

Важным шагом в развитии сотрудничества считаем принятое в октябре 2020 г. руководством Республики решение об открытии в г.Ташкенте филиала Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург), который наряду с подготовкой бакалавров и магистров будет заниматься и профессиональной переподготовкой педагогов, нехватка которых отмечается нашими партнерами. В узбекистанских вузах сегодня их работает около 1 тыс. человек.

В октябре 2020 г. Министерством просвещения России и Министерством народного образования Узбекистана при содействии благотворительного фонда А.Усманова «Искусство, наука, спорт» на базе Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена запущен проект, рассчитанный до 2030 г., по повышению качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Узбекистане. Планируется направление до 1 тыс. российских специалистов в республику в 2020-2030 гг. с постепенным охватом 14 региональных центров повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы народного образования Узбекистана и до 10 тыс. школ республики.

Назад к оглавлению

О журнале «Дипломатическая служба и практика»

Дипломатическая академия МИД России представляет вашему вниманию ежеквартальный журнал «Дипломатическая служба и практика», выходящий в цифровом формате. Первый номер журнала вышел в свет 8 февраля с. г.

Это издание уникального формата, аналогов которому не существует в мире. Оно призвано вносить весомый вклад в теоретическое осмысление современной мировой политики и дипломатической службы и представляет собой ресурс, оказывающий непосредственную информационную поддержку действующим дипломатам.

Целью журнала является распространение актуальных материалов, посвященных современной дипломатической службе, проблемам международных отношений и мировой политики. Авторами статей выступают российские и зарубежные дипломаты, представители государственных структур Российской Федерации и других стран, российские и иностранные эксперты-международники.

Высокий уровень профессионализма и глубокие практические и теоретические знания авторов в сочетании с актуальностью публикуемых материалов, отвечающей современным тенденциям мировой политики и международных отношений, обуславливают уникальный формат журнала.

Ознакомиться с материалами журнала можно на сайте Дипломатической академии МИД России.

Назад к оглавлению

О Дне государственности Республики Сербии

15 февраля Республика Сербия отмечает национальный праздник – День государственности.

Выбор этой даты глубоко символичен. 15 февраля 1804 г. на православный праздник Сретения началось Первое сербское восстание, явившееся начальным, исторически важным этапом борьбы сербов за освобождение от многовекового османского ига. Впоследствии 15 февраля 1835 г. была принята первая Конституция. Эти события XIX века стали переломными в летописи сербского народа и государства.

Сербия является для России традиционно дружественным, надежным партнером. Активно развиваются многоплановые двусторонние отношения, которые приобрели стратегический характер. Тесно взаимодействуем с Белградом на международной арене, оказываем поддержку в его борьбе за сохранение независимости и территориальной целостности страны применительно к ситуации вокруг Косово. Новым направлением сотрудничества в нынешних условиях стало совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Сердечно поздравляем сербских друзей с Днем государственности, желаем мира, благополучия и процветания.

Назад к оглавлению

О праздновании Дня независимости Республики Гамбии

18 февраля Республика Гамбия отмечает свой национальный праздник – День провозглашения независимости.

Гамбийский народ прошел сложный путь становления собственной государственности, обретения подлинного суверенитета от колониального господства. Португальцы в XV в. первыми из европейцев обосновались на территории современной Гамбии. В XVII в. контроль над ней перешел к Британской империи. Англичане продолжили жесткую эксплуатацию захваченных земель и работорговлю.

Гамбийцы получили полное самоуправление лишь в 1963 г. Конституция независимой Гамбии вступила в силу 18 февраля 1965 г. Сегодня страна уверенно продвигается по пути демократических преобразований, поэтапно решает стоящие перед ней непростые задачи в области социально-экономического развития.

Российско-гамбийские отношения, 55-летний юбилей установления которых мы отмечали в прошлом году, носят традиционно дружественный характер и неизменно выстраиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. На нынешнем этапе предпринимаются инициативные шаги в целях более полного раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

Хотели бы поздравить народ Гамбии с национальным праздником и пожелать ему новых свершений, мира, процветания и благополучия.

Назад к оглавлению

Из ответов на вопросы:

Вопрос: В Исландии интересуются, как получить вакцину «Спутник V» и по каким каналам начинать?

Ответ: Во-первых, начинать необходимо с того, чтобы верифицировать источники информации. Если правительства западных государств будут опираться на заявления тех, кого они политически поддерживают, называя российской т.н. «несистемной» оппозицией, то есть тех людей, которые полгода назад заявляли, что никакой вакцины в России не изобретено, то, к сожалению, все это обречено лишь на введение в заблуждение и затягивание процесса сотрудничества по этой актуальной теме. Во-вторых, это установление контактов непосредственно с нашей страной. Как правило, это делается через наши посольства. Лучше всего это сделать именно так. Можно обратиться и посольству Вашей страны в Министерство иностранных дел, но, как правило, это делается по линии соответствующих государственных структур зарубежных стран. Они связываются с российскими посольствами, либо направляют им соответствующие письма, ноты с предложениями о взаимодействии, либо задают вопросы, либо просят об организации онлайн-встреч по теме вакцины. Такие встречи проводятся, достаточно успешно. В ходе этих встреч предоставляется подробная информация о том, как организовать это сотрудничество.

Хотела бы повторить, что для поставок и применения вакцины «Спутник V» на территории той или иной страны необходима ее регистрация. На данный момент регистрация вакцины «Спутник V» одобрена в 24 странах (Россия, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербска (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия и Бахрейн). Этот список ежедневно продолжает увеличиваться, только за текущую неделю его пополнили три государства.

Организацией производства «Спутник V» на зарубежных площадках и его поставкой в другие страны занимается Российский фонд прямых инвестиций. Для получения соответствующей информации Вы, как журналисты можете обратиться в пресс-службу РФПИ, контакты указаны на сайте Фонда. А официальные структуры всегда могут обратиться в наши посольства, которые могут организовать соответствующие встречи даже в онлайн формате.

Назад к оглавлению

Вопрос: Трехстороннее Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. предполагает открытие транспортных коммуникаций, но армяне не могут проехать из Мартакерта в Варденис. Жители сел обратились к миротворцам с просьбой оказать содействие. Может ли вопрос возобновления движения по дороге Варденис-Мартакерт и Мартакерт-Степанакерт через Аскеран стать предметом обсуждения на встрече трехсторонней рабочей группы по Карабаху?

Ответ: Насколько я понимаю, этот вопрос касается ряда маршрутов передвижения жителей Нагорного Карабаха. Разумеется, наиболее полным представлением о степени востребованности тех или иных дорог в повседневной жизни карабахцев обладают те, кто находится в этом регионе, что называется, «на земле». Полагаю, если упомянутые вами маршруты находятся в пределах зоны ответственности российских миротворцев, то данный вопрос можно было бы задать Минобороны России. Напомню также, что в соответствии с пунктом 6 Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. связь между Нагорным Карабахом и Арменией осуществляется по Лачинскому коридору.

Назад к оглавлению

Вопрос: На каком этапе решения сейчас находится вопрос о возвращении армянских военнопленных?

Ответ: Работаем и с азербайджанскими, и с армянами коллегами, в том числе по линии размещенного в зоне конфликта российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Совсем недавно при посредничестве Командующего российскими миротворческими силами состоялся очередной обмен военнопленными – домой вернулись 1 азербайджанец и 5 армян.

В целом исходим из того, что оптимальное решение данного вопроса – обмен по формуле «всех на всех». Вы знаете о нашей позиции. Об этом говорили и Президент России В.В.Путин, и Министр иностранных дел России С.В.Лавров.

Назад к оглавлению

Вопрос: Как известно, в КНР в связи с пандемией действует жесткий карантин, от которого страдают в т.ч. российские моряки, которые не могут своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Как Вы прокомментируете эту ситуацию?

Ответ: По нашим данным, в ряде портов китайской провинции Ляонин действительно сложилась непростая ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи членам экипажей прибывших туда российских морских судов.

В связи с этим МИД России направил обращение в Министерство транспорта и Федеральное агентство по рыболовству России с предложением довести данное обстоятельство до сведения соответствующих российских экономических операторов, а также обеспечить должный уровень охраны здоровья на отечественных судах.

Одновременно проводим работу с китайской стороной для решения имеющихся вопросов. Поэтому работаем и с китайскими коллегами, и в межведомственном формате.

Назад к оглавлению

Вопрос: Как Вы оцениваете то, что азербайджанцы осквернили памятник павшим героям Великой Отечественной Войны в оккупированном армянском селе Аветараноц в Нагорном Карабахе в районе Аскеран? Памятник находится на территории монастырского комплекса св. Гаяны.

Ответ: Исходим из того, что наша принципиальная позиция в отношении осквернения памятников хорошо известна. Любое осквернение памятников недопустимо, а уж когда речь идет о памятниках героям Великой Отечественной войны, то здесь в принципе не может быть никакой иной позиции. Мы не раз привлекали внимание к фактам вандализма или сноса мемориалов Второй мировой войны в различных странах мира, в т.ч. на пространстве Евросоюза, а также попыткам манипуляции этими чувствительными вопросами в информационном пространстве.

Мы связались с нашими азербайджанскими коллегами. Они нас заверили, что акты вандализма, разрушения кладбищ и памятников, воздвигнутых воинам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны и посвященных Великой Отечественной войне были своевременно зафиксированы с азербайджанской стороны. Проводится расследование по выявлению подобных действий. Те, кто совершают акты вандализма – привлекаются к ответственности. Подобного рода действия категорически пресекаются и не поощряются.

Если говорить в целом, нам и в Москве, и в Баку, и в Ереване нужно помнить, что Великая Отечественная война и победа в ней – это достижение наших народов. И все мы вместе должны реагировать на акты вандализма или осквернения памятников героям тех событий не только в отдельных случаях, а всегда. Посмотрите, насколько часто я поднимаю эту тему на брифингах, – практически каждую неделю. То Польша, то другие страны в основном Европейского Союза отличаются в таком негативном ключе.

Я бы очень хотела, это мое искреннее желание и не только в качестве представителя Министерства иностранных дел, но и просто гражданская позиция, чтобы мы не были одинокие в наших попытках противодействовать фальсификации истории и бороться с осквернением, вандализмом в отношении памятников, чтобы мы были едины. Мне кажется, что любое подобное жуткое явление 21 века должно порицаться всеми государствами, чьи народы отдали свои жизни для того, чтобы у нас с вами было будущее. Поэтому давайте все вместе на этом направлении работать.

Назад к оглавлению

Вопрос: В Нагорный Карабах возвращаются беженцы и внутренне перемещенные лица. За прошедшие 3 месяца из Армении в зону ответственности российских миротворцев приехали порядка 52 тысяч человек. Ведется ли сейчас работа по возвращению в Карабах азербайджанского населения, с учетом того, что речь также идет о десятках тысяч человек, которые имеют право вернуться в родные дома?

Ответ: В соответствии с пунктом 7 Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., «внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев».

В настоящее время мы действительно наблюдаем достаточно интенсивный процесс возвращения армян, которые ранее покинули свои жилища совсем недавно в связи с известными событиями осени прошлого года.

Исходим из того, что указанный пункт трехстороннего Заявления распространяется на всех, кто был вынужден покинуть места своего прежнего проживания.

Назад к оглавлению

Вопрос: Решение России объявить персонами «non grata» дипломатов Польши, Германии и Швеции за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера А.Навального вызвало очень резкую реакцию на Западе. Последовало осуждение действий России. Наиболее остро отреагировали Германия и США. Прослеживается некая согласованность в сделанных заявлениях. Звучат угрозы о возможном расширении санкций против России.

Госсекретарь США Э.Блинкен сказал, что это произвольный и неоправданный акт отхода России от своих международных обязательств. Он подчеркнул, что высланные дипломаты всего лишь наблюдали за январскими протестами. Удивляет также реакция канцлера Германии, которая сочла ситуацию с высылкой необоснованной и очередным проявлением отхода от принципов верховенства права, которые сейчас можно наблюдать в России. По ее словам, Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Москвы. Прежде всего персональные. Ранее МИД России отмечал, что не стоит разговаривать с Россией путем давления и санкций, однако коллективный Запад намерено усиливает градус противостояния и пытается использовать каждый надуманный повод для новых санкций против России.

Ответ: Звучащие в последние дни призывы к введению новых нелегитимных ограничительных мер против нашей страны не удивляют. Опыт взаимоотношений с Евросоюзом после 2014 г. убедительно показывает, что за рычаг санкций в есовском Брюсселе инстинктивно хватаются, когда сталкиваются с твердым настроем России и других суверенных государств отстаивать собственные законные интересы, не допускать неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела и не идти на поводу у западных архитекторов «миропорядка, основанного на правилах». До 2014 г. тема незаконных санкций также была у Запада на повестке.

Симптоматично, что очередной рецидив навязчивых идей ввести санкции против России под предлогом «нарушений прав человека» наметился сразу после визита Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля в Москву 4-6 февраля с.г. При том, что до этой поездки многие в Брюсселе, включая самого Ж.Борреля, высказывались в отношении перспективы введения новых антироссийских ограничений весьма скептически, видимо, хорошо понимая бесполезность этой затеи. Очевидно, сказалось желание некоторых взять реванш за неуклюжую попытку осложнить первый с 2017 г. визит главы евродипломатии в Москву, навязав ему конфронтационную повестку дня, не имеющую ничего общего со стратегическими интересами России и других европейских народов. Свои оценки состоявшегося визита, перспектив двусторонних отношений по линии Россия-ЕС господин Ж.Боррель сделал на пресс-конференции.

Столь явная политизация этой темы, начавшаяся потом по итогам его визита, не оставляет сомнений, что разговоры о западных санкциях как инструменте борьбы с нарушениями прав человека или нераспространенческих режимов – не более чем демагогия, за которой кроются хорошо знакомые нам конъюнктурные политические интересы стран Запада. Вспомним, что, создавая в 2018-2019 гг. некие «горизонтальные» санкционные механизмы за распространение и применение химоружия, а также в ответ на некие кибератаки, в Евросоюзе подавали их как не имеющие прямого отношения к какой-либо конкретной стране. На бумаге все выглядело так, будто эти меры предприняты на благо «международного сотрудничества и порядка, основанного на правилах» в этих сферах. На деле же среди первых объектами нелегитимных ограничений в рамках упомянутых режимов стали именно российские граждане и организации. Фактически стараниями антироссийского меньшинства в ЕС расширяется арсенал средств, с помощью которых продолжается планомерное разрушение кропотливо выстраивавшейся годами архитектуры отношений между Россией и Европейским союзом.

Хотелось бы предостеречь наших есовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ. Абсолютно недопустимо использовать права человека в качестве геополитического инструментария. Особенно цинично это будет выглядеть на фоне продолжающегося тотального игнорирования Брюсселем вопиющих нарушений свободы СМИ и прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, абсолютного игнорирования собственных проблем на территории своих стран. Речь идет о жестоком подавлении протестного движения и инакомыслия. В глобальном же плане это чревато усилением произвола в международных отношениях и эрозией международного права.

В очередной раз подтверждаем принципиальную позицию о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН. Призываем Евросоюз вернуться к равноправному, конструктивному диалогу, искать через имеющиеся дипломатические каналы, которые всегда остаются открытыми, работоспособные компромиссы, позволяющие обеспечивать баланс интересов. Это во благо всех европейцев, которые не хотят оплачивать геополитически сконструированную отдельными странами-членами ЕС конфронтацию на нашем общем континенте. Такое отношение стало бы для нас и других участников международного сообщества видимым воплощением самостоятельности Евросоюза. В ином случае, это будет еще одно доказательство того, что за принимаемыми ЕС решениями стоят какие-то кураторы.

Относительно того, что американская сторона прокомментировала высылку дипломатов, говоря о том, что они просто наблюдали за митингами. Хотела бы напомнить американским коллегам, что Посол С.И.Кисляк, работавший в США, вообще не наблюдал, не участвовал, никаким-либо образом не воодушевлял никакие внутриполитические процессы в США, тем более, не участвовал ни в каких манифестациях. При этом именно США и в СМИ, и в выступлениях многих политиков дошли до того, что назвали его чуть ли не шпионом. Речь идет о высоко квалифицированном специалисте в опросах международных отношений. Это классический дипломат, человек, многие годы работавший на благо развития двусторонних отношений с США в интересах наших народов. Несмотря на это, 4 года назад в отношении него была развязана настоящая травля, в основе которой не было никаких фактов, позволявших считать подобную компанию правомочной. В этот раз мы видим прямое (это задокументировано на видеокадрах) участие зарубежных дипломатов в несогласованных акциях. Нарушается не только принцип, в соответствии с которым дипломаты должны следовать исключительно своему статусу и не участвовать в мероприятиях или в деятельности, несовместимыми с дипломатическим статусом. Они впрямую нарушали законы Российской Федерации. В Вашингтоне не видят в этом ничего предосудительного. Это очень странная логика, но дело уже привычное.

Назад к оглавлению

Вопрос: Появилась информация, что состоялись переговоры между Министром обороны Украины с заместителем Генерального секретаря НАТО П.Тернером. В ходе этих переговоров обсуждалась провокационная идея – разрешить доступ в воздушное пространство над Симферополем. Как Россия смотрит на такое провокационное заявление?

Ответ: Этот вопрос лучше адресовать Министерству обороны Российской Федерации.

Назад к оглавлению

Вопрос: Как российские власти установили, что высланные дипломаты Германии, Швеции и Польши участвовали в акции протеста в поддержку Навального?

Ответ: Легко. Я непосредственно этим не занимаюсь, но с удовольствием уточню. Почему Вы ссылаетесь только на информацию, которая опубликована на сайте Министерства иностранных дел? Эти кадры были доступны и мне кажется, что можно ссылаться на них. Самое главное, что никто из представителей трех посольств их не опровергал.

Назад к оглавлению