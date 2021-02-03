Коммюнике 3-го заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

8-9 февраля 2021 г. в Москве состоялось 3-е заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ).

В переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики (руководитель – Х.А.Халафов), Исламской Республики Иран (руководитель М.Багери Мокаддам), Республики Казахстан (руководитель – З.А.Аманжолова), Российской Федерации (руководитель – М.И.Петраков) и Туркменистана (руководитель – М.Г.Атаджанов).

Заседание открыл Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. На заседании председательствовал глава российской делегации М.И.Петраков.

Продолжено обсуждение проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, согласован ряд его положений.

Стороны провели обзор сотрудничества на Каспийском море, рассмотрели вопросы реализации решений Пятого каспийского саммита.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили признательность Российской Федерации за высокий уровень организации встречи.