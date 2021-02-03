Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ к шестилетней годовщине подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», одобренного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, Вена, 11 февраля 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Шесть лет назад, в разгар активной фазы вооруженного противостояния на востоке Украины, в Минске был выработан документ, нацеленный на скорейшее прекращение насилия и реализацию действенных шагов по достижению всеобъемлющего политического урегулирования.

«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» стал результатом энергичных дипломатических усилий при содействии Франции, ФРГ и Российской Федерации и учитывал позиции сторон конфликта – представителей руководства Украины и лидеров отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Тогдашний Президент Украины П.Порошенко настоял на том, чтобы документ, устанавливающий взаимные обязательства в рамках урегулирования, в обязательном порядке был подписан руководителями провозглашенных республик Донбасса. Несколько дней спустя – 17 февраля 2015 года – этот компактный план действий из тринадцати пунктов был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН в его резолюции 2202, став частью международного права и подлежащим обязательному исполнению.

Все положения «Комплекса мер» должны были быть реализованы до конца 2015 года. Вместе с тем, абсолютное большинство его пунктов, к сожалению, весьма далеки от выполнения даже сегодня, шесть лет спустя. Несмотря на это, все участники процесса урегулирования и международные сопосредники неоднократно указывали на отсутствие каких-либо альтернатив Минским соглашениям для достижения мирного, политико-дипломатического урегулирования кризиса.

На этот счет, как представляется, сложилась и вполне консолидированная консенсусная позиция государств-участников ОБСЕ. Несмотря на различия в понимании истоков кризиса на Украине, мы объединены осознанием необходимости обязательной практической реализации «Комплекса мер», что откроет путь к устойчивому миру и долгосрочному, жизнеспособному разрешению кризиса.

Ключевой инструмент имплементации – минская Контактная группа и ее тематические рабочие подгруппы. Дискуссии в них, к сожалению, длительное время не отличаются серьезной динамикой. Так, текущая весьма непростая работа над составлением «дорожной карты» имплементации «Комплекса мер» осложнена периодически раздающимися призывами отдельных участников этого процесса «скорректировать», «уточнить» или вовсе переписать Минские соглашения.

Попытки искусственно затянуть переговорный процесс лишь отдаляют перспективу урегулирования. Между тем ситуация вблизи линии соприкосновения в Донбассе остается непростой. Продолжающееся там противостояние – это не просто сухие цифры статистики ежедневных обстрелов, которых с начала этого года Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) насчитала уже свыше трех тысяч. Это – судьбы конкретных людей, которые уже седьмой год находятся в ожидании, когда же, наконец, на их землю придет мир. К примеру, лишь за последние две недели от обстрелов пострадали несколько гражданских объектов в донецком поселке Сигнальное, а на днях – действующая школа в луганском поселке Золотое-5/Михайловка.

Мы призываем всех коллег серьезно, без спекуляций относиться к необходимости скорейшего урегулирования кризиса на Украине. Полагаем, что в нынешних условиях ОБСЕ, возглавляемая шведским председательством, способна сыграть заметную конструктивную роль и придать импульс реализации «Комплекса мер». Востребован общий коллективный сигнал о поддержке резолюции 2202 Совета Безопасности ООН.

В этой связи, в канун шестилетней годовщины согласования и утверждения текста «Комплекса мер», мы вносим предложение Действующему председательству и всем государствам-участникам принять краткое, но ёмкое по смыслу заявление Постоянного совета в пользу реализации упомянутой резолюции.

В нем считаем необходимым, отмечая усилия на Украине Контактной группы, «нормандского» формата и СММ, выразить решительную поддержку «Комплексу мер» как основы мирного урегулирования в Донбассе. Важно призвать к полной и скорейшей имплементации его положений во всей их последовательности и полноте, а также возобновить призыв к спецпредставителю Действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе, координаторам ее рабочих подгрупп и СММ прилагать активные усилия в интересах осуществления «Комплекса мер».

Убеждены, что такой посыл поможет предотвратить эскалацию конфликта, чреватую непредсказуемыми последствиями, послужит дополнительным стимулом в деле приближения мира на востоке Украины.

Прошу приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего заседания Постоянного совета.

Благодарю за внимание.