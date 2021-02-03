Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с внеочередным заседанием Совета министров иностранных дел (СМИД) Лиги арабских государств по проблематике ближневосточного урегулирования

8 февраля в Каире по инициативе Египта и Иордании состоялось внеочередное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел, посвященное текущей ситуации в ближневосточном урегулировании.

Приветствуем обозначенную участниками встречи в ее итоговом заявлении приверженность комплексному и справедливому решению палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу. Исходим из того, что достигнутые на заседании СМИД ЛАГ договоренности идут в русле коллективных усилий по содействию урегулирования этого застарелого конфликта на основе двугосударственного принципа. Отмечаем, что в документе подтверждается важная роль «квартета» международных посредников в качестве механизма сопровождения мирного процесса.

Со своей стороны Россия как постоянный член СБ ООН и участник «квартета» подтверждает принципиальную готовность к продолжению конструктивного взаимодействия как с арабскими партнерами, так и с непосредственными сторонами конфликта с целью скорейшего перезапуска прямых палестино-израильских переговоров для решения фундаментальных вопросов окончательного статуса. Исходим из того, что это будет способствовать созданию благоприятных условий для общего оздоровления ситуации на всем пространстве Ближнего Востока и Северной Африки.