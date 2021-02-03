О рабочей поездке спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова в Республику Гана

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 февраля находящийся с рабочей поездкой в Аккре специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов был принят Президентом Республики Гана Н.Акуфо-Аддо, а также имел встречу с Министром по делам землепользования и природных ресурсов Ганы С.А.Джинапором. Накануне, 9 февраля, провел консультации с Министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ш.Ботчвей.

В ходе состоявшихся бесед был предметно обсужден комплекс вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между Россией и Ганой с акцентом на углубление политического диалога и активизацию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. При этом было констатировано наличие значительного потенциала для наращивания делового партнерства путем реализации совместных перспективных проектов в сферах энергетики, транспорта, добычи и транспортировки углеводородов, сельского хозяйства с опорой на механизм профильной Межправительственной Российско-Ганской комиссии, а также через расширение прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран.

В рамках «сверки часов» по актуальным темам международной и региональной повестки для была подтверждена нацеленность Москвы и Аккры на содействие скорейшему урегулированию конфликтов и кризисных ситуаций на Африканском континенте на основе уважения принципов международного права и положений Устава ООН. При этом была выражена особая озабоченность в связи со сложной обстановкой в Сахаро-Сахельском регионе, констатирована заинтересованность России и Ганы, в том числе в ее нынешнем статусе председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в повышении эффективности противодействия международному терроризму во всех его формах и проявлениях. Был подчеркнут обоюдный настрой на укрепление и впредь многопланового взаимодействия в рамках практической реализации итогов первого саммита Россия–Африка, состоявшегося в октябре 2019 г. в Сочи, и подготовки к проведению второй российско-африканской встречи на высшем уровне, запланированной на 2022 год.