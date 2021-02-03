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О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Объединенных Арабских Эмиратов в России М.Альджабером
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
10 февраля член коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммада Альджабера. В беседе принял участие Председатель Совета молодых дипломатов МИД России К.О.Колпаков.
Ректор и Посол обсудили широкий круг международных проблем, положение дел в Евросоюзе после выхода из него Великобритании, а также ситуацию на Ближнем Востоке.
В центре внимания состоявшейся встречи были также перспективы развития практического сотрудничества между дипломатическими академиями двух стран. Ректор пригласил своего vis-à-vis посетить Академию с визитом в удобное время.
А.В.Яковенко пригласил также М.Альджабера выступить перед молодыми дипломатами МИД России и слушателями Академии. Приглашение было с благодарностью принято.
После встречи Посол М.Альджабер принял участие в X Юбилейной Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии МИД России.