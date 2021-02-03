Поздравление Президента Российской Федерации В.В.Путина сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел Российской Федерации, 10 февраля 2021 года

Дорогие друзья!

От души поздравляю всех вас по случаю профессионального праздника – Дня дипломатического работника.

Отечественная внешнеполитическая служба может по праву гордиться своей богатой историей. Опираясь на славные традиции, заложенные предшественниками, российские дипломаты и сегодня находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем.

Во многом благодаря активным и последовательным действиям Министерства иностранных дел удалось добиться стабилизации ситуации в ряде «горячих точек», обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнёров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. Особо отмечу эффективную работу, проделанную МИДом и его загранучреждениями по оказанию помощи российским гражданам, находившимся за границей в разгар пандемии коронавируса.

В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, её сопряжение с другими региональными интеграционными проектами. И конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве.

Убеждён, что вы и впредь будете трудиться с максимальной отдачей, умело отстаивать интересы России, способствовать упрочению её международного авторитета и влияния, созданию благоприятных условий для социально-экономического развития страны.

Желаю коллективу Министерства новых свершений на благо Отечества, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и бодрости духа.

Владимир Путин

Источник: Официальный сайт Президента России kremlin.ru