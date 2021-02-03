Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД России по случаю Дня дипломатического работника, Москва, 10 февраля 2021 года

Дорогие друзья,

Уважаемые ветераны, коллеги,

По традиции сегодня, в День дипломатического работника, отдаём дань памяти нашим великим предшественникам, коллегам. Прежде всего, сотрудникам Народного комиссариата по иностранным делам, которые вместе с коллегами из Наркомата внешней торговли СССР сложили головы на полях Великой Отечественной войны, внеся очень важный вклад в нашу общую Победу – Победу всего человечества над фашистской угрозой. Помним и тех, кто пострадал в 1930-1940 гг., стал жертвой политических репрессий. Тех, кто во время исполнения служебных обязанностей расстался с жизнью. Все они – наши предшественники, коллеги, люди, подающие пример беззаветного служения Родине в самых разных условиях.

Нынешний год – 80-летия начала Великой Отечественной войны – продолжает вахту памяти, которую мы начали в 2020 г., отмечая 75-летие Победы. Будем особо отмечать тех, кого я упомянул, их вклад в достижение Великой Победы и общих задач на мировой арене.

В этом году также грядут юбилеи великих предшественников – В.В.Кузнецова, М.С.Капицы, Я.А.Малика, Ю.А.Квицинского. Историко-документальный, территориальные департаменты МИД России, Совет ветеранов, Ассоциация дипломатических работников и Совет молодых дипломатов достойно отметят эти юбилеи, чтобы всегда помнили об их вкладе в нашу общую работу, чтобы опыт, передающийся из поколения в поколение, активно применяли сегодня. Сейчас это требуется острее, чем прежде, из-за обстановки на мировой арене.

Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать своё право на независимую внешнюю политику, защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление западных коллег, желающих сделать нас, по большому счету, «послушными». Они хотят заставить нас согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые противоречат российским культурным и цивилизационным традициям. Хотят, чтобы Россия была «удобной» территорией для продвижения их собственных интересов в безопасности, экономике и общественно-политической сферах. Каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся всё более и более ожесточёнными. Наши силы, знания, опыт с опорой на мудрость предшественников необходимо самым активным образом задействовать для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного Президентом России В.В.Путиным.

Сегодня торжества проходят не только в Москве, но и за рубежом, где наши товарищи организуют акции, церемонии возложения венков и другие памятные мероприятия. Уверен, эти торжества позволят нам дополнительно мобилизовать все знания и способности для того, чтобы продолжать эффективно отстаивать интересы нашей страны и справедливость на международной арене.

Поздравляю еще раз от всей души, особенно наших ветеранов. С праздником, дорогие друзья! Всего вам самого доброго!