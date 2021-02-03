Интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко информационному агентству ТАСС, 10 февраля 2021 года

Вопрос: В День дипломатического работника хотелось бы адресовать Вам как специалисту общий, но важный вопрос. Минувший год отмечен рядом радикальных изменений на постсоветском пространстве, которые неизбежно затрагивают интересы России. Это и напряженная внутриполитическая ситуация в Белоруссии после президентских выборов; и новая война в Нагорном Карабахе; и смена президента в Молдавии на политика, ориентированного на Запад; и очередная «революция» в Киргизии. По Вашему мнению, чем обусловлен такой вектор развития событий в этом регионе? Можно ли его считать долгосрочной тенденцией? Нет ли здесь просчетов с точки зрения, возможно, недостаточного внимания России к событиям в странах ближнего зарубежья?

Ответ: Согласен, что минувший год ознаменовался целым рядом событий, которые так или иначе влияют на жизнь наших стран. Не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в соседних с нами государствах в целях кардинально изменить вектор их развития, оторвать от России и встроить в чуждую им систему ценностей. Видим стремление Запада превратить постсоветское пространство в зону постоянных конфликтов и напряженности. Свою задачу видим в противодействии подобной политике.

При этом порой нас обвиняют в том, что мы якобы вынашиваем планы по воссозданию Советского Союза. Это не так. Москва последовательно выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми постсоветскими странами, опираясь на имеющиеся традиционные связи в самых различных сферах.

Уверены, что у партнеров по СНГ есть ясное понимание тех вызовов и угроз, которые несут в себе инспирированные извне внутренние потрясения. Надеемся, что наши друзья смогут конструктивно решать стоящие перед ними политические и социально-экономические задачи. Со своей стороны будем им оказывать в этом всестороннюю поддержку, используя в том числе возможности интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Вопрос: На каких условиях Россия готова предоставлять свою вакцину странам Содружества?

Ответ: На самых привлекательных. В Белоруссию, например, которая первая из зарубежных стран зарегистрировала «Спутник V». Полным ходом идет организация ее производства на базе предприятия «Белфармпрепараты». Рассчитываем, что продолжим такое сотрудничество и в отношении «ЭпиВакКороны».

Мы наблюдаем большой интерес со стороны наших партнеров из Центральной Азии к российским вакцинам. Препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» проходят в странах региона процедуру сертификации. В Туркменистане она уже полностью завершена. Казахстану и Узбекистану оказывается поддержка в организации производства вакцины «Спутник V», включая передачу соответствующей технологии.

4 декабря 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Министерством здравоохранения Казахстана. Определена площадка для организации производства – Карагандинский фармацевтический комплекс. Запуск производства состоялся 21 декабря 2020 года, а 1 февраля стартовала вакцинация российским препаратом «Спутник V».

Ожидаем определения квалифицированного технологического партнера с узбекистанской стороны.

И другие государства Содружества – Азербайджан, Армения и Молдавия – выразили заинтересованность в приобретении российских препаратов. Продолжается соответствующая работа по согласованию разрешительных документов, сроков и условий поставок.

Принимая во внимание сохраняющиеся высокие темпы распространения коронавирусной инфекции в мире, мы постараемся максимально пойти навстречу потребностям наших партнеров.

Вопрос: На Ваш взгляд, есть ли возможность сотрудничества с Украиной по вакцине против коронавируса? Из Киева уже не раз звучали заявления, свидетельствующие о том, что российская вакцина не рассматривается. Но, может быть, есть какие-то контакты, в том числе между научными кругами?

Ответ: В начале января руководство РФПИ заявило о готовности начать на Украине клиническое испытание совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник V», а также передать технологии для ее производства на украинских предприятиях.

По сообщению СМИ Украины, харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в министерство здравоохранения страны заявку на регистрацию российской вакцины. Этот факт в Киеве подтвердили, но сразу оговорились, что Украина будет закупать только те препараты от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний.

Видим, однако, что украинская сторона сознательно политизирует тему возможных поставок в страну российской вакцины и придумывает причины, по которым население страны якобы нельзя ею прививать. Мининдел Дмитрий Кулеба вообще договорился до того, что назвал нашу вакцину «гибридным оружием России против Украины».

Печально, но вся эта история с вакциной лишний раз продемонстрировала несамостоятельность Киева. Как только в прессе появилась информация о вероятности взаимодействия России и Украины в этом исключительно гуманитарном вопросе, из посольства США в Киеве последовало безапелляционное заявление о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину.

Точные сроки поставок из США, Китая и Европы не называются, а декларируемое количество предоставляемых доз критически мало для населения Украины. С сожалением приходится констатировать, что политические амбиции украинского руководства, стремление безоговорочно выполнять требования стран Запада, в первую очередь США, вновь берут верх над здравым смыслом и заботой о состоянии здоровья собственного населения.

Вопрос: Белоруссия готовится в наступившем году к некоей внутриполитической трансформации, которая предполагает изменение конституции и проведение в итоге новых президентских выборов. Что Россия как участник Союзного государства ожидает от этих выборов?

Ответ: Безусловно, в Белоруссии назрели определенные изменения внутриполитического характера. И белорусские власти, как мы видим, выразили готовность услышать мнение конструктивно настроенных сил, нацеленных на консолидацию общества и поступательное социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны. Насколько мы понимаем, эти вопросы будут обсуждаться в ходе VI Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11-12 февраля в Минске.

Исходим из того, что только белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванные «лидеры демократических сил» и их западные кураторы вправе решать судьбу своей страны.

Вопрос: Россия сыграла ключевую роль в прекращении новой войны в Нагорном Карабахе, не прибегая на сей раз к институту сопредседателей минской группы ОБСЕ, а ограничиваясь лишь прямыми переговорами с Азербайджаном и Арменией. Каковы в этой связи, на Ваш взгляд, вообще перспективы формата минской группы в процессе окончательного урегулирования?

Ответ: Исходим из того, что деятельность сопредседателей минской группы должна быть продолжена. Они внесли важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорнокарабахского конфликта, многие из которых нашли отражение в заявлении от 9 ноября 2020 года. Это относится и к возвращению Азербайджану районов, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, возврату беженцев, сохранению коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, обеспечению безопасности, миротворческой операции, разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе.

По-прежнему остается востребованной задача достижения всеобъемлющего политического урегулирования, которое в соответствии с решениями Будапештского саммита ОБСЕ (1994 года) возложено на сопредседателей минской группы. «Тройка» имеет мощную международную поддержку и может быть полезной в выработке взаимоприемлемых подходов к дальнейшим шагам, в том числе по статусным вопросам. Но осторожно, не спеша, когда придет время.

Сейчас минская группа ОБСЕ, ее сопредседатели могли бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами. Развитие диалога в рамках гражданского общества будет способствовать общему оздоровлению ситуации в регионе и созданию предпосылок для дальнейших шагов на политическом треке.

Вопрос: Недавно в ряде СМИ появилась информация о том, что Турция якобы построит авиабазы в Азербайджане. Впрочем, она быстро «исчезла». Но, возможно, России известно что-то о подобных планах? Не опасаемся ли мы усиления военного присутствия Турции в Закавказье по итогам конфликта в Карабахе?

Ответ: Исходим из того, что наше взаимодействие с Анкарой в регионе по военной линии выстраивается в рамках действующего в Агдамском районе с 30 января Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Рассматриваем открытие такого центра в качестве хорошего примера совместных усилий, направленных на нормализацию обстановки в регионе.

Вопрос: Каковы Ваши прогнозы развития отношений России с Молдавией при новом руководстве страны? Были ли уже какие-то первые контакты с представителями нового президента? Когда может состояться ее визит в Россию?

Ответ: В России внимательно следят за внутриполитической ситуацией в Молдавии. Настроены на продолжение двустороннего сотрудничества на принципах прагматизма и взаимного учета интересов.

Пока первые шаги нового президента Молдавии применительно к выстраиванию российско-молдавских отношений создают впечатление некой двойственности. С одной стороны, Майя Санду говорит о готовности к диалогу с Россией. С другой – звучат резкие заявления по приднестровской тематике, о непризнании долга Приднестровья за российский газ, отменяется закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова», вернувший русскому языку статус языка межнационального общения.

Наш Посол в Кишиневе встретился с Санду после ее избрания президентом Молдавии. Была подтверждена готовность российской стороны к сохранению и развитию дружественных российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. С молдавской стороны звучали такие же намерения.

Надеемся, что в российско-молдавских отношениях здравый смысл при новом руководстве Молдавии возобладает.

Вопрос: Бурные протесты после парламентских выборов в Киргизии привели к очередной смене руководства в республике. Не вызывает ли в России обеспокоенность такая внутриполитическая нестабильность в этой стране? В чем ее причины? Как Россия может содействовать усилиям нового руководства Киргизии по общей стабилизации?

Ответ: Россия и Киргизия – стратегические партнеры и союзники. Поэтому происходящие там внутриполитические процессы нам далеко не безразличны. Мы с самого начала внимательно наблюдали за развитием событий, развернувшихся в этой стране после смены власти в октябре прошлого года.

10 января 2021 года состоялись досрочные выборы президента Киргизской Республики, убедительную победу на которых одержал премьер-министр Садыр Жапаров. Выборы прошли в спокойной обстановке. 28 января он официально вступил в должность. 3 февраля утвержден новый состав правительства во главе с Улукбеком Мариповым. Одновременно с выборами 10 января состоялся референдум по определению формы правления в Киргизии, по результатам которого более 81% голосовавших поддержали вариант президентской республики.

Российская сторона поддерживает устремления нового руководства Киргизии на стабилизацию обстановки и урегулирование внутриполитических проблем в стране в рамках закона. Рассчитываем, что Бишкек останется приверженным курсу стратегического союзничества с Российской Федерацией, будет соблюдать все ранее достигнутые договоренности и действующие соглашения – как в двустороннем формате, так и в рамках наших общих интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС).

С 21 сентября 2020 года возобновлено регулярное авиасообщение между нашими странами. С 8 января 2021 года увеличено количество регулярных рейсов – до шести в неделю. Рассматривается вопрос расширения их географии.

Россия не могла остаться в стороне, когда Киргизия обратилась к нам за помощью в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Успешная работа в республике российских гражданских и военных медиков в июле-августе 2020 года способствовала существенной нормализации там санитарно-эпидемиологической ситуации.

В 2020 году республике была оказана продовольственная и финансовая помощь. Продолжим оказание необходимого содействия нашим партнерам и в текущем году.

Вопрос: Ожидаются ли какие-то подвижки в отношениях с Грузией в связи со сменой парламента страны? Возможно ли возобновление авиасообщения в этом году?

Ответ: Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Грузии после состоявшихся там парламентских выборов.

Россия последовательно выступает за улучшение российско-грузинских отношений. Будем ориентироваться на конкретные шаги, которые новый кабинет министров Грузии, сформированный по итогам парламентских выборов, намерен предпринять на российском направлении.

Что касается восстановления авиасообщения, то помимо известных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, по-прежнему действует указ Президента Российской Федерации от 21 июня 2019 года №287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», введенный в связи с провокацией грузинских радикалов летом 2019 года. Условия отмены данного указа неоднократно озвучивались российскими официальными лицами.