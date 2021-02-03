Поздравление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по случаю Дня дипломатического работника, Москва, 10 февраля 2021 года

Уважаемые коллеги, друзья,

Сегодня мы отмечаем День дипломатического работника. Хотел бы искренне поздравить вас всех с профессиональным праздником. Праздником тех, кто посвятил себя служению Отечеству, отстаиванию его интересов на мировой арене. Тех, кто готов трудиться не считаясь со временем, в отрыве от родного дома и семьи, в странах с непростым климатом и сложной военно-политической обстановкой.

Работа на дипломатической стезе всегда была почетна. Во все времена в отечественном внешнеполитическом ведомстве находили применение своим талантам и способностям люди действительно неординарные, мыслящие глобально, умело владеющие словом и пером. Некоторые из них навеки прославили Россию, закрепили за ней статус великой дипломатической и культурной державы. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы вспоминаем о подвиге наших старших товарищей из Народного комиссариата иностранных дел (НКИД), которые в составе народного ополчения и действующей армии внесли свой вклад в общее дело разгрома врага. Нам есть на кого равняться.

Дорогие друзья,

В наш адрес поступили поздравления от Президента Российской Федерации В.В.Путина и Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина. В них дана высокая оценка деятельности Министерства иностранных дел. Добрые слова в наш адрес содержатся и в посланиях руководителей Федерального Собрания, органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, представителей деловых, научных кругов.

Доверие, которое нам оказывают, ко многому обязывает, требует от нас полной самоотдачи и высокого профессионализма. Перед дипломатической службой по-прежнему стоят ответственные задачи по формированию благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержанию в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности.

Строго руководствуясь принципами Устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке. Сегодня Россия – один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства.

Сейчас на повестке дня – дальнейшая работа над комплексным обустройством «евразийского дома», гармонизацией развивающихся на нашем континентальном пространстве интеграционных процессов. В фокусе самого пристального внимания остается упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности. Разумеется, продолжим делать все необходимое в целях защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности.

Уважаемые коллеги,

Российская внешнеполитическая служба сильна своими традициями, связью времен и преемственностью поколений. Несмотря на то, что в этом году праздник проходит на фоне пандемии коронавируса, мы реализуем ряд мероприятий, направленных на сбережение и увековечивание памяти наших выдающихся предшественников. В их числе развернутая в фойе Центрального здания Министерства историко-документальная выставка, посвященная деятельности видных советских дипломатов, оставивших яркий след в истории внешней политики страны. Мы будем и далее развивать и укреплять лучшие традиции отечественной дипломатической школы.

В заключение хотел бы пожелать всем вам доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо России. Особые слова признательности – членам семей, которые вместе с вами разделяют перипетии и тяготы дипломатической службы, обеспечивают «надежный тыл».

Хотел бы адресовать отдельную благодарность нашим дорогим ветеранам. Огромное вам спасибо за то, что продолжаете помогать в продвижении интересов России, внося вклад в анализ мировых процессов, в воспитание нового поколения дипломатов, щедро делясь своим бесценным опытом. Крепкого вам здоровья и всего самого доброго.

Еще раз с праздником, дорогие друзья.