Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о запрете ретрансляции канала «Россия-РТР» в Латвии

Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» как политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений.

Телеканалы ВГТРК уже не первый год подвергаются в Латвии рестриктивным мерам под различными надуманными предлогами. Текущий сюжет - не исключение. В качестве обоснования введенного Национальным советом по электронным СМИ запрета искусственно притянуты латвийские и европейские правовые нормы. Ведущим телепрограммы «60 минут» вменяется в вину «разжигание ненависти» и «клевета», несмотря на то, что речь идет о заявлениях, сделанных в ходе дискуссионной программы, для которых резкие высказывания – характерное явление. Острая риторика является неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения.

В этой связи считаем выдвинутые медиарегулятором в очередной раз обвинения предвзятыми и политически ангажированными. На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками.

Видим в запрете российских каналов упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства. Латвия в очередной раз пренебрегает правами русскоговорящего населения страны, игнорируя свои обязательства в области обеспечения прав человека и попирая таким образом основополагающие принципы демократического и гражданского общества.

Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество должным образом отреагировать на репрессивную политику Латвии в области медиарегулирования, а также двойные стандарты в обеспечении прав иностранных медиа и собственных граждан.