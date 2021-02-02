О телефонных разговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с председателем Президентского совета Ливии М.Менфи и избранным главой переходного правительства Ливии А.Дбейбой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 февраля состоялись телефонные разговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с недавно избранными в рамках Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и главой переходного правительства этой страны Абдельхамидом Дбейбой.

Министр поздравил М.Менфи и А.Дбейбу с избранием на руководящие должности. Отметил, что в Москве одними из первых приветствовали результаты выборов членов высших органов власти Ливии. Подчеркнул, что перед ними стоят непростые задачи, и пожелал успеха в их решении.

М.Менфи и А.Дбейба подчеркнули высокую оценку позиции России на всём протяжении кризиса в их стране, отметили конструктивную и инициативную роль Москвы в продвижении процесса урегулирования на принципах вовлечения представителей всех исторических регионов и политических сил Ливии.

С.В.Лавров подтвердил готовность России к конструктивному взаимодействию с переходной администрацией Ливии в целях скорейшего преодоления затянувшегося кризиса в этой стране, а также акцентировал настрой на укрепление сотрудничества в интересах дальнейшего развития традиционно дружеских российско-ливийских отношений.