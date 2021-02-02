О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Демеке Меконненом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 февраля по инициативе эфиопской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Демеке Меконненом.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по комплексу вопросов российско-эфиопского сотрудничества в различных областях, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение торгово-экономического взаимодействия, наращивание культурных и гуманитарных связей.

Демеке Меконнен информировал С.В.Лаврова о мерах эфиопского правительства по восстановлению конституционного порядка в регионе Тыграй. Подтверждена неизменная приверженность Российской Федерации принципам уважения государственного суверенитета и соблюдения территориальной целостности ФДРЭ. Выражена надежда, что усилия руководства Эфиопии по деэскалации внутреннего конфликта обеспечат поэтапную стабилизацию обстановки в стране. С.В.Лавров также высказался за нормализацию отношений между Эфиопией и её соседями в интересах установления мира и процветания в регионе Африканского Рога.

Министры подтвердили важное значение совместной работы по претворению в жизнь решений состоявшегося в октябре 2019 г. в Сочи Саммита Россия-Африка, включая продолжение политических консультаций министров иностранных дел России и «тройки» Африканского союза, а также развитие взаимовыгодных деловых контактов по линии созданной в России Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.