О подписании и ратификации Республикой Куба Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 февраля Республика Куба присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став 185 подписавшим и 169 ратифицировавшим его государством.

Россия приветствует принятое кубинскими друзьями решение. Высоко ценим весомый практический вклад Гаваны в укрепление режима нераспространения ядерного оружия, неотъемлемой составляющей которого является ДВЗЯИ. Присоединение Кубы – важный шаг на пути придания Договору универсального характера. Это – наглядный пример для остальных государств и, в первую очередь, тех, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу.

Подтверждая неизменную приверженность России Договору, призываем все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать ДВЗЯИ.