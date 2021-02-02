О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Государства Израиль Г.Ашкенази

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 февраля по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Государства Израиль Г.Ашкенази.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на состояние дел в ближневосточном урегулировании. С российской стороны подчеркнута готовность вместе с другими участниками «квартета» международных посредников продолжать оказывать содействие перезапуску мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе.

В ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии подчеркивалась необходимость её нормализации политико-дипломатическими методами при уважении суверенитета и территориальной целостности САР и ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Подтверждена обоюдная решимость противостоять попыткам пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, героизации нацистов и их приспешников, предания забвению преступлений Холокоста, памяти жертв фашизма и подвига освободителей Европы. Условлено последовательно отстаивать эти принципы в ООН и других международных организациях.

Кроме того, министры обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтвердив заинтересованность в наращивании разнопланового взаимного сотрудничества между Россией и Израилем.