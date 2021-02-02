Ответ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на вопрос СМИ в связи с публикацией Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля по итогам визита в Москву

Вопрос: Просили бы Вас прокомментировать публикацию Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля по итогам визита в Москву.

С.В.Лавров: Обратил внимание, что по итогам визита в Москву 4-6 февраля с.г. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы».

Во время переговоров с Ж.Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе. Напомнил, что в 2014 г. сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной. Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской. В результате приостановлены саммиты Россия-ЕС, которые проводились два раза в год, встречи Правительства Российской Федерации с Еврокомиссией. «Заморожены» форматы Постоянного совета партнерства Россия-ЕС и два десятка отраслевых диалогов. Ранее – задолго до госпереворота на Украине – по настоянию отдельных стран-членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС. Причина: нельзя, мол, открывать безвизовый режим для России, пока ЕС не предоставит его Грузии, Молдове и Украине. То есть и здесь – прямая политизация и откровенно антироссийский подтекст.

С 2004 г., когда членский состав Евросоюза пополнили страны Прибалтики, ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения. По нарастающей идет наступление на деятельность российских СМИ. В Латвии и Эстонии и по сей день сохраняется позорный институт «безгражданства». Происходящее прямо противоречит положениям Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС от 27 апреля 2004 г. Прежде всего – обязательству есовского Брюсселя о защите лиц, относящихся к национальным меньшинствам.

Возникает резонный вопрос – кто от кого отдаляется? Может быть, это все же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру?

Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом – на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга. При таком подходе готовы и на взаимодействие по отдельным направлениям, где наши интересы совпадают. В Москве, кстати, были согласованы такие области углубления сотрудничества, как здравоохранение, наука и технологии, изменение климата. Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм.