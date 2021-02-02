Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о запросе Генеральной прокуратуры России в адрес Германии по «делу Навального»

Вопрос: 28 сентября 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ четвёртый запрос об оказании правовой помощи с просьбой установления собственника размещённого на германском сервере адреса электронной почты, с которого в день экстренной госпитализации А.Навального было отправлено сообщение о минировании объектов в городе Омске. Также российская сторона запросила подтверждение или опровержение опубликованной в открытых источниках информации о том, что яд т.н. класса «Новичок» был обнаружен на бутылке, вывезенной в Германию из Томска куратором блогера М.К.Певчих. Появилась ли какая-то реакция от немецких коллег?

Ответ: Германская сторона ответила отказом на просьбу Генеральной прокуратуры России опросить М.К.Певчих, сославшись на то, что ее адрес на территории ФРГ якобы неизвестен. При этом, по данным из открытых источников она встречалась в Германии с А.А.Навальным, круглосуточно находившимся под охраной спецслужб ФРГ, а в день его вылета из Берлина в Москву 17 февраля 2020 г. была в числе провожавших. Не было предоставлено и никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды, которые М.К.Певчих вывезла из томской гостиницы в Берлин. Власти ФРГ также отказались сообщить какие-либо сведения об экспертах, исследовавших бутылки, и отказали в их опросе.