Об ответных мерах в связи с объявлением первого секретаря Посольства России в Албании «persona non grata»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 февраля Посол Албании А.Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» первого секретаря Посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря Посольства России в Тиране.

Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой.

Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления.