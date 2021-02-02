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8.02.2112:14
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с назначенным Послом Исламской Республики Афганистан в Москве С.Т.Джавадом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
8 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял назначенного Посла Исламской Республики Афганистан в Москве Саида Тайеба Джавада, который вручил копии верительных грамот.
В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-афганских отношений и перспектив национального примирения в Афганистане. Стороны подтвердили настрой на развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.