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8.02.2112:14

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с назначенным Послом Исламской Республики Афганистан в Москве С.Т.Джавадом

208-08-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял назначенного Посла Исламской Республики Афганистан в Москве Саида Тайеба Джавада, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-афганских отношений и перспектив национального примирения в Афганистане. Стороны подтвердили настрой на развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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