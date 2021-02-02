Новости
О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Хорватии в России Т.Царом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
5 февраля состоялась встреча члена коллегии, Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Республики Хорватия в Российской Федерации Томиславом Царом.
В центре внимания состоявшейся беседы были вопросы отношений России с Евросоюзом, а также двусторонняя повестка дня. Стороны уделили также внимание перспективам сотрудничества России и европейских стран по противодействию пандемии.
А.В.Яковенко подробно информировал Посла об основных направлениях деятельности Академии, включая повышение квалификации дипломатов.
Ректор передал приглашение хорватским дипломатам принять участие в ежегодных международных курсах повышения квалификации дипломатов, на которые приезжают ежегодно представители более 30 стран.
А.В.Яковенко пригласил также Посла написать статью для журнала «Дипломатическая служба и практика», а также выступить перед молодыми дипломатами МИД России и слушателями Академии. Приглашения были с благодарностью приняты.