О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Хорватии в России Т.Царом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля состоялась встреча члена коллегии, Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Республики Хорватия в Российской Федерации Томиславом Царом.

В центре внимания состоявшейся беседы были вопросы отношений России с Евросоюзом, а также двусторонняя повестка дня. Стороны уделили также внимание перспективам сотрудничества России и европейских стран по противодействию пандемии.

А.В.Яковенко подробно информировал Посла об основных направлениях деятельности Академии, включая повышение квалификации дипломатов.

Ректор передал приглашение хорватским дипломатам принять участие в ежегодных международных курсах повышения квалификации дипломатов, на которые приезжают ежегодно представители более 30 стран.

А.В.Яковенко пригласил также Посла написать статью для журнала «Дипломатическая служба и практика», а также выступить перед молодыми дипломатами МИД России и слушателями Академии. Приглашения были с благодарностью приняты.