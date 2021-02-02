О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем Президентского совета Ливии М.Менфи

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 февраля состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с вновь избранным председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг нее в свете результатов работы Форума ливийского политического диалога (ФЛПД), созванного в Женеве под эгидой ООН, участниками которого были избраны высшие должностные лица переходного руководства Ливии.

С российской стороны была выражена надежда на то, что избрание переходного руководства Ливии станет важной вехой на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в стране. При этом был подтверждён настрой Москвы на активизацию и укрепление российско-ливийского многопланового сотрудничества, основанного на принципах взаимоуважения, взаимовыгодности и традициях дружбы.