Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с высказываниями Высокого представителя в Боснии и Герцеговине

В балканских СМИ широко цитируется письмо Высокого представителя (ВП) в Боснии и Герцеговине В.Инцко в адрес Народной скупщины Республики Сербской (БиГ) с требованием в «трехмесячный срок лишить наград» троих известных боснийско-сербских деятелей (в том числе посмертно).

Не вдаваясь в суть претензий В.Инцко, считаем необходимым напомнить, что выдвижение ультиматумов высшему представительному органу Республики Сербской не может считаться приемлемым ни с юридической, ни с моральной точки зрения.

Высокий представитель даже не потрудился проконсультироваться с Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения, который как раз призван в подобных случаях давать ВП политические рекомендации. В их отсутствие В.Инцко договорился до того, что прямо возложил коллективную ответственность за события 1992-1995 гг. в БиГ на весь сербский народ. Сложно даже предположить, чем он руководствовался, когда изобретал подобные безответственные оценки, противоречащие не только международному праву, но и здравому смыслу.

Вызывающее поведение В.Инцко в очередной раз со всей серьезностью ставит вопрос о его роли в процессе межнационального примирения в БиГ. В своих действиях и трактовке собственного мандата он не только выходит за рамки своих полномочий, но и все больше становится дестабилизирующим фактором, ведет себя прямо противоположно тем задачам, которые возложены на него Дейтонским мирным соглашением.

Призываем В.Инцко прекратить самодеятельность, которая очевидно вредит постконфликтной нормализации в БиГ, привносит дополнительную напряженность в межэтнические отношения. Напоминаем, что целью международного сообщества в этой стране является не произвольное назначение виновных с навешиванием ярлыков, а сбалансированное и непредвзятое поощрение боснийских сторон к укреплению взаимопонимания, диалога и доверия.

Неуместный демарш В.Инцко вновь демонстрирует очевидный факт: неконституционный институт Высокого представителя в БиГ давно утратил свою «добавленную стоимость» для боснийского урегулирования, превратился в правовой и политический атавизм. Убеждены, что пришло время упразднить, наконец, этот анахроничный механизм внешнего протектората в отношении суверенной Боснии и Герцеговины, передать всю полноту власти в стране ее государствообразующим народам и легитимно избранным органам.