О проведении эксперимента по предоставлению гражданам государственной услуги по консульской легализации документов через многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Между Консульским департаментом МИД России и Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» (ГБУ МФЦ города Москвы) заключено соглашение о взаимодействии, целью которого является предоставление возможности гражданам с 1 февраля 2021 года подавать документы на предоставление государственной услуги по консульской легализации документов через флагманский Многофункциональный центр ЮВАО города Москвы, расположенный вблизи станции метро «Нижегородская» по адресу: Рязанский проспект, дом 2, корпус 3.

Консульская легализация документов – процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания.

Консульская легализация документов является неотъемлемой частью подготовки российских официальных документов для их признания действительными в странах, не являющихся участницами Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, и в странах, не имеющих с Российской Федерацией международных договоров.

Особо отмечаем, что предоставление государственной услуги через многофункциональные центры не будет предполагать оплату каких-либо дополнительных сборов заявителями. Размер государственной пошлины сохраняется на прежнем уровне – 350 рублей за документ.

Прием заявителей в Консульском департаменте будет вестись по предварительной записи.

Запланировано увеличение количества многофункциональных центров, предоставляющих государственную услугу по консульской легализации документов. Предполагается, что в ближайшее время все флагманские многофункциональные центры Москвы будут предоставлять данную услугу.

Насколько нам известно, в настоящее время Минюстом России прорабатывается возможность предоставления государственной услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати, являющейся неотъемлемой частью процедуры легализации документов, также через многофункциональные центры Москвы. В этой связи планируется, что по принципу «одного окна» граждане смогут в будущем получить в многофункциональных центрах последовательно две государственные услуги Минюста России и МИД России: по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати, а затем и по легализации документов.