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5.02.2120:05

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

200-05-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

5 февраля состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном по инициативе последнего.

Обсуждались актуальные задачи продвижения к долгосрочному и устойчивому политическому урегулированию в Сирийской Арабской Республике с учетом предстоящего обсуждения этого вопроса на заседании Совета Безопасности ООН.

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