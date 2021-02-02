О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном по инициативе последнего.

Обсуждались актуальные задачи продвижения к долгосрочному и устойчивому политическому урегулированию в Сирийской Арабской Республике с учетом предстоящего обсуждения этого вопроса на заседании Совета Безопасности ООН.