О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Сирии в Москве Р.Хаддадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.

В ходе беседы состоялся развернутый обмен мнениями по развитию ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено дальнейшему углублению взаимовыгодного многопланового российско-сирийского сотрудничества, в том числе в контексте постконфликтного восстановления социально-экономической инфраструктуры Сирии.