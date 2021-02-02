О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве Х.Шавабкой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Халеда Шавабку по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались пути выполнения договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 3 февраля в Москве переговоров между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади, в контексте взаимного настроя на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-иорданских связей.

При этом был продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на сирийское урегулирование и состояние дел на палестино-израильском направлении.