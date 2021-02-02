О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Кувейта в Москве А.Аль-Адвани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Кувейта в Москве Абдель Азиза Аль-Адвани.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы текущей российско-кувейтской повестки дня.

Затрагивались также ключевые аспекты региональной проблематики с акцентом на положение в арабо-израильском урегулировании и зоне Персидского залива.