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5.02.2119:45

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Кувейта в Москве А.Аль-Адвани

197-05-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

5 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Кувейта в Москве Абдель Азиза Аль-Адвани.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы текущей российско-кувейтской повестки дня.

Затрагивались также ключевые аспекты региональной проблематики с акцентом на положение в арабо-израильском урегулировании и зоне Персидского залива.

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