О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля 2021 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Армении А.Г.Айвазяна.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также итоги состоявшегося 30 января 2021 года в Москве заседания Рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств трех стран.

Рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в международных делах. Намечен график предстоящих межмидовских контактов.